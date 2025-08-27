800 estudiantes de colegios públicos de Bucaramanga refuerzan su inglés con apoyo internacional

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga, la Cámara de Comercio y el British Council firmaron un convenio que permitirá capacitar en inglés a estudiantes y docentes de colegios oficiales de la ciudad.

La secretaria de Educación, Martha Cecilia Guarín, anunció que el programa comenzará a operar la próxima semana y beneficiará inicialmente a 800 estudiantes.

El acuerdo busca potenciar el aprendizaje de una segunda lengua en los colegios públicos, en alianza con el organismo de cooperación internacional del Reino Unido.

“Este es un proceso progresivo y escalonado que irá sumando más estudiantes y docentes a medida que se obtengan nuevos recursos”, señaló Guarín durante la rendición de cuentas de la alcaldía de Bucaramanga.

Además del convenio la Secretaría de Educación adelanta otros programas de bilingüismo, como el intercolegio de inglés y talleres de inmersión para docentes.

La meta es ambiciosa, pues se busca impactar a 16.000 estudiantes en el cuatrienio, de los cuales 6.000 iniciarán procesos de formación este año.

Las instituciones educativas que participarán en la primera fase se darán a conocer la próxima semana.

Según la funcionaria “este convenio ratifica el compromiso de Bucaramanga con la calidad educativa y la preparación de sus jóvenes para un mundo cada vez más globalizado”.