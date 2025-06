“Solos no podemos”: Gobernador de Santander al gobierno nacional por recursos para educación

Bucaramanga

En su más reciente visita al municipio de Enciso que realizó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, donde recorrió las instituciones educativas, el gobernador envió un mensaje al gobierno nacional por el mal estado de la infraestructura física de estos establecimientos académicos.

El mandatario aseguró que las instituciones presentan problemas de infraestructura que impiden el buen desarrollo académico y los objetivos educativos planteados con las poblaciones de los municipios y las provincias más vulnerables.

“Quiero hacer una invitación al señor Ministro de Educación Nacional, al Presidente de la República, al doctor Gustavo Petro, para que volteemos a mirar los colegios en los municipios y en las provincias. Se ha hecho una buena inversión en las universidades, eso es muy importante, pero si no tenemos alumnos, si no garantizamos la permanencia de los alumnos, no vamos a tener insumos para esas universidades. Como esta escuela, podemos mostrar 50, 70 en el departamento de Santander y a nosotros no nos alcanzan los recursos”, dijo Juvenal Díaz, gobernador de Santander.

Además, agregó que es importante que se unan esfuerzos para que se puedan mejorar las condiciones físicas de estas instituciones que benefician a cientos de niños de las zonas rurales del departamento, pero que “solos no podemos hacerlo”.

“Invito al Presidente, al Ministro de Educación, es a que sumemos. La Gobernación puede poner un porcentaje, las alcaldías ponen otro, pero que tengamos el apoyo del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional, porque no hemos tenido ese recurso y solos no lo podemos hacerlo. O podremos hacer algunos, pero no podemos impactar como queremos en esa educación básica y primaria, que es el insumo que necesitamos para que las universidades tengan estudiantes en el futuro”, expresó el mandatario de los santandereanos.

Además de la visita al municipio de Enciso, durante el puente festivo, el gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus, también visitó Molagavita y Los Santos, donde compartió el mismo mensaje al Gobierno Nacional para que “destinen más recursos a la educación rural”.