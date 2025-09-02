13 hoteles de Cali siguen bajo investigación por presunto acuerdo de tarifas durante la COP16

En el marco de la COP 16 en el 2024 se dio a conocer una investigación que inició la Superintendencia de Industria y Comercio en la ciudad de Cali debido a denuncias que daban a conocer tarifas excesivas de algunos hoteles.

En el proceso, la SIC aceptó las garantías ofrecidas por Cotelco nacional, al considerar que eran suficientes y adecuadas para restablecer las condiciones de competencia, lo que llevó al archivo de la investigación en su contra.

El organismo de control recordó que el caso buscaba establecer si Cotelco había facilitado el intercambio de información sensible entre afiliados a través del Sistema de Información Hotelero (SIH). Ante ello, la agremiación presentó un paquete de compromisos para evitar prácticas anticompetitivas y promover la protección de la libre competencia económica.

Los compromisos, que tendrán una vigencia de 3 años, que aceptó la SIC son:

• La adecuación del SIH, que implica modificar los módulos en los que se podía consultar y comparar información comercial sensible de los hoteles, con el fin de impedir el acceso a información sensible que facilite la coordinación anticompetitiva entre los hoteles.

• La adopción de un sistema de gobernanza en materia de libre competencia económica, que incluye modificaciones a los estatutos y código de ética de Cotelco, la creación de un programa de cumplimiento y la implementación de protocolos en materia de libre competencia.

• La obtención de la certificación de buenas prácticas de protección de la libre competencia ante el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec).

• La implementación de un programa de formación en libre competencia para las personas vinculadas a Cotelco, los afiliados y el público en general.

No obstante, la SIC precisó que la Delegatura para la Protección de la Competencia mantiene abierta la investigación contra los 13 hoteles y contra Cotelco Valle, con el fin de determinar si existió un acuerdo de fijación de tarifas en el marco de la COP 16 y si hubo una eventual influencia indebida de la seccional en la conducta investigada.