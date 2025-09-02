Tres samanes fueron envenenados para abrir paso a una construcción en el norte de Cali / Sunphol Sorakul

En reacción a una denuncia de la comunidad en Cali, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, realizó una visita a una obra de construcción, y junto con sus ingenieros forestales, evaluaron tres árboles, para identificar las causas del deterioro.

Encontraron perforaciones, que son utilizadas para agregar químicos que envenenan y matan los árboles.

No se trata de árboles cualquiera, los samanes son patrimonio vivo de la naturaleza y cultura colombiana, guardianes de la sombra, del oxígeno y de la biodiversidad urbana.

Para entender qué hay detrás de este caso, en entrevista para Caracol Radio, Diego Benavides subdirector de Calidad del DAGMA contó qué “eran árboles que hace año y medio estaban en una etapa productiva, en perfectas condiciones. Determinamos que fueron envenenados. Es una práctica muy común en el sector de la construcción, lastimosamente lo hacen para liberar espacios y poder desarrollar sus proyectos”.

“La sanción monetaria va entre los 100 y 150 millones de pesos, ya que son árboles emblemáticos de la ciudad y se encontraban en muy buen estado antes de ser afectados. También, hay un proceso de compensación por el daño ambiental causado, donde tienen que remediarlo con un tratamiento de restauración ecológica frente a los árboles que envenenaron”, añadió Benavides.

Sobre las alternativas para que los ciudadanos denuncien estas infracciones, Diego Benavides dijo que hay canales de denuncia, pero la forma más efectiva, es enviando evidencia en foto o video a la línea de atención inmediata en whatsapp 3137807532.