Asesinan a pareja de campesinos sacados a la fuerza de su finca en Sevilla, Valle

Hay consternación en el municipio de Sevilla, norte del Valle del Cauca, tras confirmarse el asesinato de una pareja de esposos que residía en la zona rural de esta población. Los cuerpos fueron hallados enterrados en el área rural de Tuluá, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Las víctimas fueron identificadas como Mesías Escalante Murcia de 59 años y María Yaneth Molina de 58 años, quienes fueron sacados forzosamente de su finca ubicada en la vereda Alto Coloradas del corregimiento de San Antonio, y posteriormente trasladados a la vereda Altomira, zona rural de Tuluá. Allí, según versiones preliminares, habrían sido torturados, asesinados y enterrados clandestinamente.

Las autoridades informaron que la pareja no tenía antecedentes judiciales. Los cuerpos fueron recuperados y trasladados por una funeraria al casco urbano de Tuluá, donde se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes.

Este hecho se suma a una serie de eventos violentos ocurridos en ese mismo municipio. El pasado fin de semana, también en el corregimiento de San Antonio fue escenario de un ataque armado atribuido a la disidencia del ‘Frente 57 Yair Bermúdez’ de las FARC, contra la estación de policía local. El enfrentamiento puso en riesgo a las viviendas cercanas, aunque la Policía logró repeler el ataque.

Además, se recuerda que el pasado 14 de agosto, en el casco urbano de Sevilla, fue secuestrada la médica Daniela Hernández junto a sus dos hijos menores. Los niños fueron liberados horas después, mientras que la profesional de la salud permaneció en cautiverio durante 12 días. Se presume que también estuvo bajo el poder del Frente 57, que habría exigido un millonario pago por su liberación.