Cali: Aeronáutica Civil asume el control del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Desde hoy, la Aeronáutica Civil tomó oficialmente el control de la operación pública del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y principal terminal aérea que presta servicios a Cali y al suroccidente colombiano.

Tras 25 años de concesión privada a cargo de Aerocali S.A., el Gobierno Nacional realizó un proceso de empalme que incluyó la verificación administrativa, jurídica, financiera, ambiental y técnica de todos los sistemas aeroportuarios. “Esta transición busca garantizar la continuidad operativa para pasajeros, aerolíneas y servicios logísticos”, indicó la Aerocivil.

Durante la etapa de empalme, realizaron la cesión de contratos esenciales, incluyendo servicios médicos, seguridad, mantenimiento de infraestructura, control de fauna, atención al usuario y operaciones de emergencia como salvamento y extinción de incendios.

El plan de operación pública contempla, según la agencia estatal, una inversión inicial superior a los $44 mil millones de pesos en los próximos 6 a 8 meses, y hasta $90 mil millones si se extiende a 11 meses, dependiendo de la definición de una nueva concesión.

La Aerocivil ha desplegado un equipo técnico de 122 funcionarios misionales, entre ellos 58 controladores de tránsito aéreo y 45 bomberos aeronáuticos, además de personal especializado en seguridad, mantenimiento y operaciones aeroportuarias.

También cedieron más de 160 contratos comerciales y de arrendamiento, y firmaron comodatos con entidades estatales como la DIAN, Migración Colombia, Policía Aeroportuaria y la CVC, asegurando la presencia institucional y la continuidad de los servicios de vigilancia y control.

El director de la Aeronáutica Civil, brigadier general (r) José Henry Pinto Rodríguez, señaló que, “la torre de control ya recibe señal del radar y cuenta con un espejo en Bogotá. Ante cualquier falla en Cali, desde Bogotá se puede asumir el control y vigilancia del espacio aéreo. Esto fortalece la seguridad y soberanía de esta región del país”.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, subrayó la importancia de encontrar un operador internacional que eleve la competitividad del aeropuerto, “queremos que vengan los mejores del mundo a operar el aeropuerto. Hay interés desde Corea y Londres. Esto impactará también la ampliación del aeropuerto de Buenaventura y otros del Pacífico colombiano”.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, enfatizó que cualquier propuesta debe beneficiar a los ciudadanos del Valle del Cauca, “hay alternativas de administración pública permanente, pero también propuestas privadas que deben incluir iniciativas como Buenaventura. Lo importante es que no se excluyan opciones que beneficien a los usuarios”.