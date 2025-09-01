Un menor fue aprehendido señalado de asesinar a un adulto en el barrio Bello Oriente de Medellín

Medellín

Un hombre de 25 años fue asesinado en Medellín en medio de una presunta riña con un menor de edad. La víctima fue atacada con un arma cortopunzante tipo machete en plena vía pública.

Según el reporte del caso atendido por la policía, un menor de 16 años fue aprehendido luego de que fuera señalado de atacar a la víctima identificada como Fernando Velásquez Teherán. Las primeras versiones indican que el adolescente llegó a una fiesta donde se celebraban los 15 años de una jovencita en el barrio Bello Oriente. Allí sostuvo una riña con la víctima y salieron a la vía pública donde se reportó la agresión.

Aunque el joven de 25 años fue llevado de inmediato a la unidad intermedia de Santo Domingo, llegó sin signos vitales por la gravedad de las lesiones ocasionadas. Al lugar llegó la policía que aprehendió al menor, quien se resguardaba en su vivienda para evitar ser agredido por la comunidad; luego fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que avance en la investigación del caso.