Se adelantan convites para limpiar ríos y quebradas para reducir riesgos en la temporada de lluvias

Antioquia

Con el propósito de reducir el riesgo de inundaciones y avenidas torrenciales durante la segunda temporada de lluvias —que se espera inicie a mediados de septiembre y se extienda hasta noviembre— la Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, inició jornadas comunitarias e institucionales de limpieza en ríos y quebradas del departamento.

El primer convite se realizó en Fredonia, donde la comunidad, la Alcaldía, las empresas públicas, el cuerpo de bomberos y la administración departamental unieron esfuerzos para recoger residuos en las orillas del río Cauca.

El director del Dagran, Carlos Ríos Puerta, explicó que estas acciones hacen parte de la preparación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres ante la llegada de la temporada invernal. “Por eso todas las avenidas torrenciales y las inundaciones que hemos tenido en el transcurso de este año - ochenta - , la intención es reducir el riesgo con todas esas acciones que estamos trabajando"

También afirmó que este año se han reportado 10 avenidas torrenciales y 71 inundaciones y que aunque son fenómenos naturales, arrojar basuras o escombros contribuye a que los ríos y quebradas se obstruyan y se generen estos eventos que afectan a cientos de personas.

Además de las jornadas de limpieza, el Dagran fortalece el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), y realiza intervenciones con maquinaria amarilla para aumentar la capacidad hidráulica de los afluentes y mitigar riesgos.

Durante estas intervenciones, también se construyen Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres, en los que los ciudadanos identifican escenarios de riesgo, puntos de encuentro y protocolos de actuación. Igualmente, se sensibiliza a las comunidades ribereñas sobre la adecuada disposición de residuos para evitar la contaminación de ríos y suelos.

Las próximas jornadas se desarrollarán en los municipios de Uramita y Chigorodó.

Finalmente, Ríos Puerta hizo un llamado a la ciudadanía para que, aunque el departamento atraviesa una temporada de menos lluvias, no se baje la guardia. Recordó que en esta época aún pueden presentarse acumulados de precipitaciones, por lo que es fundamental vigilar el estado de ríos, quebradas y laderas, así como asegurar correctamente techos y cubiertas en viviendas.