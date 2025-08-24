Fue habilitada la vía Medellín-Ituango luego de desactivar explosivos dejados por un grupo ilegal

Toledo- Antioquia

En la tarde de este domingo se habilitó la vía Medellín-Ituango luego de que permaneciera cerrada más de 8 horas por un cilindro que había sido dejado por grupos ilegales en la carretera a la altura del municipio de Toledo, Norte de Antioquia.

Cilindro en la vía Medellín- Ituango Ampliar

El hecho se reportó cerca del sector conocido como Los Naranjos, donde al parecer el frente 36 dejó un cilindro simulando estar cargado con explosivos. De inmediato, personal del Ejército llegó al lugar y durante varias horas expertos antiexplosivos realizaron labores para inspeccionar el cilindro, con lo que se descartó que generara un riesgo; pese a ello, los militares continuaron analizando la zona y a orillas de la carretera fue hallada una carga, la cual fue desactivada.

Explosivos en la carretera Medellín- Ituango Ampliar

Al parecer, el grupo ilegal dejó el cilindro como señuelo para atraer a las tropas militares y así atacarlas tomándolos por sorpresa, pero ese riesgo se neutralizó sin que haya generado alguna afectación a ninguna persona. Luego la movilidad se restableció durante la tarde de este domingo.