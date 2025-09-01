Siguen encontrando piezas arqueológicas en la obra del Hospital de Alta Complejidad de Risaralda

Pereira

Durante 18 meses se han realizado procesos de excavación en el terreno en donde se está construyendo la primera etapa del complejo hospitalario, logrando hallar 14.736 elementos culturales o materiales arqueológicos, entre los que se destacan: cerámicas como vasijas, volantes de huso u objetos utilizados por diferentes poblaciones que ocuparon estos territorios en siglos pasados; además de figurinas con características antropomorfa, elementos elaborados en roca o líticos, restos óseos, de humanos y de animales, así como muestras de carbón y de suelos.

La directora de Arqueología del proyecto, Ángela Barco, confirmó que durante este tiempo se han desarrollado 185 salvamentos arqueológicos, es decir, excavaciones manuales que han permitido el hallazgo de estos elementos.

“En el plan de manejo arqueológico del hospital de alto nivel se han identificado 185 rasgos o salvamentos arqueológicos, excavados manualmente. En ellos se hallaron 14.736 elementos, entre los que destacan cerámicas como vasijas, volantes de uso y figurinas antropomorfas, así como piezas líticas, restos óseos humanos y de fauna, muestras de carbón y suelos. Todo el material está siendo analizado y clasificado según los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)”, agregó Barco.

El proyecto del Hospital Regional de Alta Complejidad consta de por lo menos tres etapas, actualmente se viene ejecutando la primera fase, por lo que se espera que cuando inicien las restantes, en medio de la excavación, se puedan encontrar nuevas piezas arqueológicas.

