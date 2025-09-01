A causa de la inseguridad en el centro de Pereira, autoridades se reunirán con comerciantes

Pereira

Este martes se llevará a cabo una reunión clave entre la Alcaldía de Pereira, la Policía Metropolitana y representantes de los comerciantes del centro de la ciudad, con el objetivo de analizar y enfrentar la creciente problemática de inseguridad que afecta a esta zona.

Durante los últimos meses se han registrado múltiples hurtos a establecimientos comerciales, tanto en horas del día como de la noche, así como casos de intimidación y presuntas amenazas por parte de habitantes en condición de calle que pernoctan en diferentes sectores de la capital risaraldense.

Lea también: Integrantes de Cordillera capturados tendrían nexos internacionales para el envío de droga

El encuentro busca generar un espacio de mediación entre autoridades y comerciantes para diseñar estrategias conjuntas de seguridad. En este propósito se contempla la articulación de la fuerza pública con diversos colectivos ciudadanos que se han unido para combatir la delincuencia.

Luis Gómez, líder de los comerciantes del centro e integrante de la estrategia Pereira Segura, confirmó que en la reunión presentarán un completo material probatorio sobre los hurtos cometidos al comercio.

“Tenemos ya reunión con el alcalde, el secretario de gobierno y el coronel Camelo el próximo marzo, 8:30 a.m. Nuestra comisión de Pereira Segura y Ojo Seguridad Pereira estará presente y pasará los reportes de lo que se está buscando. Aportaremos los vídeos, el material probatorio que tenemos de lo que nos está pasando en la ciudad”, agregó Gómez.

Las conclusiones de este encuentro serán determinantes para definir acciones inmediatas que contribuyan a recuperar la seguridad y confianza en el corazón comercial de Pereira.

Le puede interesar: Nuevo brote de varicela estaría afectando a los internos en la cárcel La 40 de Pereira