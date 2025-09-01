Centro de Ciencia en Biodiversidad de Risaralda asegura recursos para su primera etapa

Pereira

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, anunció una adición presupuestal de $10.000 millones para el Centro de Ciencia en Biodiversidad, proyecto que se perfila como referente en innovación, cultura y desarrollo económico para el departamento.

El mandatario explicó que la inversión garantizará la ejecución y dotación de la primera etapa, obra que se construye en Dosquebradas y que será operada por la Universidad Tecnológica de Pereira. Según lo proyectado, el centro tendrá la capacidad de recibir hasta un millón de visitantes al año, convirtiéndose en un nuevo polo de atracción turística y académica.

“Este proyecto va a cambiar el entorno de un sector importante de Dosquebradas. A través del manejo de la Universidad Tecnológica de Pereira, que seguramente será la entidad encargada de su dirección, esperamos recibir cerca de un millón de visitantes cada año. Este centro permitirá generar espacios culturales, escenarios para la innovación y dinamizará la economía del departamento”, afirmó el gobernador.

El plan contempla dos fases de construcción. La primera, en ejecución, se entregará en los próximos meses. La segunda etapa demandará recursos cercanos a los $100.000 millones, por lo que la Gobernación ya adelanta gestiones para su financiación.

“Seguimos perfilando la consecución de recursos para esa segunda etapa. Queremos que Dosquebradas y Risaralda tengan un proyecto de impacto internacional que combine ciencia, innovación y cultura. En los próximos meses estaremos inaugurando la primera etapa que tanto merecen los dosquebradenses”, señaló el mandatario.

Con esta apuesta, el Centro de Ciencia en Biodiversidad no solo busca posicionar a Risaralda como un referente nacional en investigación y divulgación científica, sino también generar un impacto social y económico que dinamice el turismo, la innovación y el conocimiento en toda la región.