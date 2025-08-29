Transmicable de San Cristóbal ya tiene fecha de entrega: número de estaciones y ubicación

La capital del país continúa transformando su infraestructura con el fin de mejorar la movilidad y facilitar el acceso al transporte público en sectores donde las condiciones geográficas hacen que los trayectos sean más complejos y demorados.

En este marco se destacan proyectos de gran envergadura como el Metro de Bogotá, la troncal de TransMilenio de la avenida 68 y el innovador sistema de cable aéreo conocido como TransMiCable, considerado una de las soluciones más efectivas e innovadoras para las comunidades ubicadas en zonas de ladera y difícil acceso.

El TransMiCable es un sistema de transporte tipo teleférico que busca reducir los tiempos de desplazamiento de miles de personas que viven en barrios donde el acceso a buses o rutas tradicionales es limitado.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, este proyecto permitirá que trayectos que hoy tardan cerca de 35 minutos se realicen en apenas 10 minutos, lo que representa una mejora significativa en calidad de vida, reducción de costos de transporte y mayor seguridad para los usuarios.

Cómo va el TransMiCable de San Cristóbal

Uno de los proyectos más esperados es el TransMiCable de San Cristóbal, localidad ubicada en el suroriente de la ciudad. Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con corte al 18 de agosto de 2025, la obra presenta un avance del 80,14 %, lo que indica que se encuentra en una etapa muy cercana a su finalización. El sistema conectará sectores como Altamira con puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos la zona del 20 de Julio, facilitando la conexión con el sistema integrado de transporte.

Fecha de entrega del TransMiCable

El director del IDU, Orlando Molano, confirmó que la obra entrará en operación en diciembre de 2026. El sistema contará con tres estaciones distribuidas a lo largo de 2,87 kilómetros, beneficiando de manera directa a más de 440.000 habitantes de la localidad de San Cristóbal.

Además, al integrarse con otras rutas de transporte público, ampliará su cobertura y permitirá mejorar la conectividad con el resto de Bogotá.

Estaciones y capacidad del TransMiCable

El TransMiCable de San Cristóbal estará compuesto por una línea de 2,87 kilómetros de longitud, sostenida por 21 pilonas con alturas que varían entre 20 y 40 metros. El sistema dispondrá de 148 cabinas, de las cuales algunas se mantendrán en reserva para garantizar la continuidad del servicio.

Gracias a este diseño, el cable aéreo tendrá la capacidad de transportar hasta 4.000 pasajeros por hora y por sentido, lo que lo convierte en una de las soluciones más eficientes frente a la alta demanda de movilidad en esta zona de la capital.

TransMiCable de San Cristóbal: Impacto en la movilidad de Bogotá

El proyecto no solo reducirá los tiempos de viaje, sino que también contribuirá a disminuir la contaminación, al incentivar el uso del transporte público sobre el vehículo particular.

De esta manera, el TransMiCable de San Cristóbal se perfila como un hito en la modernización del sistema de movilidad de Bogotá y como una obra clave para cerrar brechas en el acceso al transporte en la ciudad.