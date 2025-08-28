Colados en Transmilenio han pagado sus comparendos con trabajo social. Foto: Secretaría de Seguridad.

Bogotá D.C

Evadir el pago del pasaje del sistema de transporte público es una de la conductas que atentan contra la convivencia más comunes en Bogotá, según la Secretaría de Seguridad.

Esta conducta está contemplada en la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que genera multas tipo 1 y tipo 2 por $94.900 y $189.900 respectivamente.

En lo que va de este 2025, más de 7.000 personas a quienes se les ha impuesto este comparendo decidieron saldar la deuda con labores sociales y comunitarias como recoger residuos en quebradas, sembrar semillas en humedales, embellecer parques o limpiar monumentos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, los comparendos por convivencia han disminuido un 27% frente al mismo periodo de 2024. Las conductas más recurrentes son: portar armas cortopunzantes, ingresar o salir por puertas no autorizadas, consumir sustancias psicoactivas cerca de instituciones educativas y participar en riñas.

¿Cómo resolver comparendos en Bogotá?

Las personas que tengan pendiente el paso de sus comparendos pueden dirigirse a los Cades, Super Cades y Casas de la Justicia, dónde serán atendidos por profesionales.

También podrán hacerlo a través de canales digitales en las siguientes líneas de Whatsapp: 301 445 7292 y 324 681 4036, habilitadas de lunes a viernes entre las 7:00am y las 4:30 pm.