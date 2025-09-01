La dejamos en un colegio y la recogimos en una morgue: doloroso mensaje de padre de Valeria Afanador

Con el corazón destrozado, Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down encontrada sin vida cerca del río Frío en Cajicá, denunció el rapto de su hija. “Nos la arrebataron de nuestro hogar, a la persona más tierna, amorosa y vulnerable”, expresó con profundo dolor, describiendo la tragedia que enluta a su familia y exige respuestas sobre lo sucedido.

El padre denunció que su hija fue raptada “vilmente” de sus brazos, “la dejamos en un colegio y la recogimos en la morgue”.

“Cajicá entero se unió a nuestro grito de justicia”

Afanador agradeció el apoyo y acompañamiento de Caracol Radio y la comunidad en la divulgación del caso de su hija. También agradeció el apoyo de la alcaldía de Cajicá, la gobernación de Cundinamarca, el cuerpo de bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja Colombiana y el ejército, así como de todas las personas que participaron en la búsqueda de Valeria. “Cajicá entero se unió a nuestro grito de justicia, a nuestro dolor”.

Con profunda tristeza recordó que su deseo era realizar una caravana de victoria con Valeria, pero lamentablemente el desenlace fue trágico.

El padre de Valeria compartió el dolor que embarga a sus otros dos hijos, trillizos, ante la ausencia de su herma. “La ausencia, el vacío se siente”, dijo, describiendo cómo las cosas de Valeria permanecen intactas, incluyendo su silla rosada y sus peluches.

Afanador reveló que no han tenido comunicación con la rectora del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles y que han dejado todo en mano de su apoderado legal, Julián Quintana. Confirmó que el colegio suspendió las clases en señal de duelo.

“Es totalmente absurdo, ella no estaba ahí”

Cuestionó que el cuerpo de Valeria fuera encontrado en el lugar donde ya se había buscado intensamente durante 18 días. “Es absolutamente impensable que durante 18 días más de 2.000 o 3.000 personas que estuvieran en la búsqueda y no hubieran encontrado el cuerpo ahí, eso es totalmente absurdo, ella no estaba ahí”, enfatizó.

Por último, Afanador anunció la decisión de retirar a sus otros hijos del colegio y confió en que las instituciones arrojen luz sobre lo sucedido.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: