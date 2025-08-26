Caso Valeria Afanador: Investigarán en Cajicá a un extrabajador del colegio como presunto responsable

El abogado de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintana, habló con Caracol Radio y explicó que la rectora del colegio Gimnasio Los Laureles habría dado a conocer ante los padres de familia un detalle muy importante sobre el caso de la niña que hasta ahora no había sido revelado a las autoridades.

“Hemos hecho una sugerencia respetuosa a la Fiscalía en materia de investigación, por ejemplo, que se vuelva a entrevistar a la rectora, quien en una reunión les dijo a los padres de familia que el hecho posiblemente le sea achacado a un extrabajador del colegio”.

Quintana explicó que la rectora habría ocultado información y que además la escena de su desaparición probablemente fue alterada.

“Quedamos sorprendidos porque se ocultó esta información, sin embargo, la Fiscalía en una reunión nos dijo que iba a tomar nuevamente la declaración de la rectora sobre este hecho. También nos pareció muy preocupante la alteración del sitio del hecho por parte del colegio lo que hace mucho daño en materia de investigación”.

Es de recordar que Valeria Afanador, de 10 años, lleva dos semanas desaparecida y no se tienen pistas claras sobre su ubicación. Los trabajos para encontrarla comenzaron con la búsqueda en terreno y posteriormente se pasó a la investigación judicial.

¿Cómo y cuando desapareció Valeria Afanador?

La niña Valeria Afanador desapareció desde el pasado 5 de agosto, cuando fue vista por última vez saliendo por uno de los costados del Colegio Gimnasio Los Laureles en la vereda Río Frío, en el municipio de Cajicá.

En ese momento comenzaron las labores de Búsqueda por parte de las autoridades para hallar a la niña de 10 años. Más de 200 personas entre Buzos, familiares, funcionarios y miembros de los organismos de emergencia encabezaron los trabajos que después de 15 días aún se mantiene.

En medio de la búsqueda, las autoridades han reunido más de 20tb de información y además han mantenido una recompensa de hasta 70 millones de pesos para la persona que tenga información de su paradero.