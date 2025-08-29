Dibujo de Valeria Afanador: padres aseguran que la pintura revelada no es del trazo de la menor // Caracol Radio

Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador habló en 10am de Caracol Radio y allí aseguró que la investigación por parte de las autoridades no se está haciendo correctamente y que son muchos los interrogantes y posibles omisiones sobre este caso y que el acompañamiento real en la búsqueda de loa niña solo se ha dado por las autoridades del departamento de Cundinamarca.

“Nosotros solo hemos tenido el acompañamiento de la Alcaldía de Cajicá, la Gobernación de Cundinamarca, El cuerpo de Bomberos con el capitán Álvaro Farfán, ponalsar, cruz roja y el ejército. Ellos estuvieron en medio de los procesos de búsqueda llenos de lodos y demás”.

Padres de Valeria Afanador ponen en duda veracidad del material recaudado por la fiscalía

El padre de la niña se refirió puntualmente al presunto dibujo hecho por la menos y asegura que ese no es el trazo de la niña y que además la fiscalía no ha recopilado todos los elementos en el colegio.

“15 días después sale un dibujo que ni nosotros conocíamos y debo ser muy franco y analizándolo con mi esposa no son los trazos de Valeria, ya el análisis forense que no sé quién lo está realizando. Porque hasta el lunes o martes el Cuerpo Técnico de Investigación no había ido al colegio a analizar el Casillero de Valeria, ni sus elementos”. Dijo.

“Nosotros no reconocemos ese dibujo como un trazo de Valeria tenemos muchas comparaciones de dibujos y ese dibujo no hace parte de un trazo de Valeria (…) No sabemos de donde salió“, aseguró.

Según la familia Afanador Cárdenas, las autoridades ni siquiera le han prestado atención a su seguridad:

“Se supone que nosotros desde un principio solicitamos medidas de seguridad para nuestra familia y la fiscalía ni siquiera indagó en las cámaras de nuestro conjunto si éramos víctimas de un seguimiento o algo”.