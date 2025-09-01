“Pudo ser asesinada por la omisión de seguridad del colegio”: abogado de familia de Valeria Afanador

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Valeria pudo ser asesinada por la omisión del colegio”: abogado de familia de Valeria Afanador

El pasado 30 de agosto, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el cuerpo encontrado en el sector de Fagua, en Cajicá, corresponde a la niña de 10 años reportada como desaparecida en Cundinamarca.

A través de un comunicado, la entidad informó que el dictamen forense acreditó su identificación.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa con los estudios para determinar las causas y circunstancias de la muerte, los cuales serán determinantes en el proceso judicial.

Adicionalmente, la Fiscalía aseguró que avanza la investigación para esclarecer los hechos e identificar responsables, pidiendo prudencia y atención únicamente a canales oficiales.

En ese orden de ideas, Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, estuvo en 6AM para dar detalles de los avances en la investigación del caso.En desarrollo...