Caso Valeria Afanador: abogado alerta “preocupante declaración” de la rectora y alteración de escena
El abogado de familia Afanador, Julián Quintana, acusó al colegio de contaminar la escena de la desaparición y exigió una nueva investigación con recolección de pruebas
19:47
Julián Quintana, abogado de familia de Valeria Afanador, expresó su preocupación por las contradicciones en las declaraciones de la rectora del colegio y la alteración de la escena de la desaparición, lo cual podría estar obstaculizando la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
“Preocupante declaración” de la rectora"
Quintana reveló que la rectora mencionó en una reunión de padres de familia la posible implicación de un extrabajador del colegio en la desaparición de la menor, información que no fue proporcionada por la Fiscalía.
“Nos causó bastante curiosidad. Y es que supuestamente detrás de la desaparición de nuestra querida Valeria estaba un antiguo trabajador del colegio. Ante lo cual le preguntamos a la fiscalía si esta información había sido dada por parte de la rectora y nos dijo que no”, afirmó Quintana.
Contaminación de la escena de su desaparición
Además, acusó al colegio de contaminar la escena de la desaparición para brindar garantías de seguridad a los estudiantes después de lo sucedido: “Lo grave del asunto Vanessa es que el colegio hizo una modificación de la escena más importante del delito que tiene la fiscalía. Tapó los huecos, puso cemento, rellenó con tierra, aparte de eso reforzó con rejas que no estaban”. Quintana calificó esta acción como “una actitud irresponsable del colegio”.
En ese sentido, exigió una nueva investigación por la “preocupante declaración” de la rectora: “Retomaron clases en el colegio como si nada, como si Valeria no hubiera desaparecido. “En el mismo lugar donde desapareció Valeria, hoy los niños están jugando como si nada”, dijo Quintana, quien añadió que la comunicación con la institución es prácticamente nula.
Escuche la entrevista completa en Caracol Radio:
