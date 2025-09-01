Fiscalía impone extinción de dominio a bienes relacionados con el Cartel de Medellín





Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas de extinción de dominio sobre dos inmuebles ubicados en Medellín, presuntamente adquiridos con dineros producto del narcotráfico por parte de exintegrantes del extinto Cartel de Medellín. Las propiedades, avaluadas en más de mil millones de pesos, habrían sido obtenidas mediante actividades criminales como el envío de cocaína y atentados terroristas.

Uno de los bienes estaría relacionado con Sebastián Alzate Urquijo, alias El Arete, señalado como exjefe de sicarios del cartel. Según los análisis patrimoniales, la propiedad fue comprada en el periodo en el que acumuló recursos ilegales como alto mando de la organización criminal, siendo responsable de múltiples acciones violentas y operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos.

El segundo bien es un edificio localizado en el barrio Aranjuez, del cual Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias El Osito —hermano del fallecido capo Pablo Escobar Gaviria— habría adquirido el 50% en 1979. De acuerdo con la investigación, el dinero usado para esa transacción también provendría de actividades ilegales vinculadas al tráfico de drogas.

Estrategia de ocultamiento

Las pesquisas evidencian que ambos exmiembros del cartel usaron familiares y terceros para ocultar el origen de los recursos y conformar un patrimonio ilegal. Los fiscales del caso aseguran que se trata de una práctica recurrente de la estructura criminal para blanquear activos e impedir su persecución legal.

En consecuencia, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dictó medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales fueron materializadas por la Policía Nacional.