Medellín atendió a 40 mujeres víctimas de violencia sexual en el primer semestre del año

Medellín, Antioquia

En el primer semestre de 2025, la Alcaldía de Medellín ha brindado acompañamiento integral a 40 mujeres víctimas de violencia sexual, una cifra muy cercana a los 49 casos atendidos durante todo 2024.

El proceso incluyó asesoría jurídica, apoyo en la formalización de denuncias y acompañamiento psicológico para las víctimas y para sus familias. Los casos fueron atendidos por un equipo interdisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes además gestionaron remisiones a entidades como el ICBF y a programas especializados.

La Ruta Integral de Atención a víctimas de violencias sexuales articula los sectores de salud, protección y justicia, con instituciones que trabajan en prevención, identificación, atención, protección y reparación.

El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila expresó “Se les brinda asesoría jurídica, psicológica y también albergues de protección. Esto articulado con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Mujeres, el Instituto de Bienestar Familiar cuando son infantes”

El enfoque ha sido integral, buscando no solo atender el hecho violento, sino también factores sociales relacionados con salud, alimentación y educación.

Finalmente, la Alcaldía recordó que cualquier persona que necesite denunciar un caso de violencia sexual o requiera acompañamiento puede comunicarse al WhatsApp 305 401 9269, disponible para orientación inmediata.