Cortes de agua en Bogotá: Acueducto anuncia suspensiones del 1 al 5 de septiembre en 7 localidades

¡Tome nota! Conozca aquí cuáles serán los sectores que tendrán cortes de agua y sus horarios correspondientes:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que esta semana se realizarán cortes de agua programados entre el 1 al 5 de septiembre, para adelantar obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución en algunos sectores de la ciudad como Puente Aranda, Engativá, Suba, Fontibón, Usme, Kennedy y Chapinero.

Dese la EAAB subrayaron que la suspensión de servicio de acueducto especial será desde el 3 de septiembre en Suba, Fontibón, Engativá y Kennedy.

Estas interrupciones en el servicio de redes de agua potable y obras de mantenimiento buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua.

De acuerdo con el cronograma de la empresa, estos cortes pueden durar hasta 24 horas y generalmente inician entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m., aunque algunos se extenderán durante la noche, como en Usme, Engativá, Puenta Aranda y Suba. Por lo que es recomendable almacenar agua para asegurar el suministro durante el período de interrupción.

Cortes de agua en Bogotá septiembre 2025

Conozca aquí las zonas afectadas, los horarios de los cortes, así como las recomendaciones a la ciudadanía para prepararse ante la suspensión del servicio en la capital:

Lunes 1 de septiembre de 2025

Localidad Barrios Sector Horario Puente Aranda Los Ejidos y Gorgonzola. De la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 y avenida calle 6. 7:00 a.m.27 horas Engativá Normandía De la calle 26 a la calle 53, entre carrera 70 a la carrera 68. 9:00 a.m.24 horas Suba Mónaco y Batán. De la carrera 45 a la carrera 55A, entre calle 111 a la calle 127, 10:00 a.m.24 horas

Martes 2 de septiembre de 2025

Localidad Barrios Sector Horario Fontibón Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y Urbanización Capellanía II Sector. De la carrera 86 a la carrera 96, entre calle 19A a la calle 22. 9:00 a.m.24 horas Puente Aranda Milenta. De la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre avenida calle 26 Sur a la avenida calle 8 Sur. 7:00 a.m.27 horas San Eusebio, Torremolinos De la diagonal 16 Sur a la avenida calle 26 Sur, entre carrera 51 a la transversal 53. 7:00 a.m.27 horas Usme Chuniza, El Virrey Sur, Serranías y Charalá. De la calle 84 Sur a la calle 100 Sur, entre avenida Caracas a la carrera 1. 10:00 a.m.24 horas

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Localidad Barrios Sector Horario Usme Portal Rural II. El Portal del Divino, El Refugio, Puerta al Llano de Usme, El Nuevo Portal II Rural, El Nuevo Portal II y El Nuevo Portal. De la diagonal 97A a la avenida calle 110 Sur, entre carrera 5I a la carrea 10 Este. 10:00 a.m.24 horas Suba Mónaco, Batán, Prado Veraniego Sur y Las Villas. De la carrera 54 a la carrera 60, entre calle 116 a la calle 129. 10:00 a.m.24 horas

Jueves 4 de septiembre de 2025

Localidad Barrios Sector Horario Kennedy Provivienda Oriental De la avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre avenida carrera 68 a la carrera 71D. 7:00 a.m.27 horas Puente Aranda El Remanso De la avenida calle 8 Sur a la diagonal 16 Sur, entre carrera 37 a la avenida carrera 50. 7:00 a.m.27 horas Puente Aranda El Ejido e Industrial Centenario De la avenida calle 13 a la avenida calle 20, entre transversal 39 a la carrera 50. 7:00 a.m.27 horas Chapinero Héroes De la calle 85 a la calle 72, entre carrera 15 Este a la carrera 20. 9:00 a.m.24 horas Usme El Pedregal, El Nevado y Alaska. De la 67A Sur a la diagonal 71D Sur, entre carrera 1C Este a la carrera 4B Este. 10:00 a.m.24 horas Kennedy

Puente Aranda Alquería De la calle 40 Sur a la avenida calle 29 Sur, entre avenida carrera 68 a la transversal 68H. 10:00 a.m.24 horas Kennedy Puente Aranda Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito - parcial De la avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre carrera 86 a la carrera 89B. 10:00 a.m.24 horas Kennedy Periodistas De la calle 42 Sur a la calle 43 Sur, entre transversal 78H a la transversal 78J. 10:00 a.m.24 horas

Recomendaciones del Acueducto de Bogotá

Algunas recomendaciones de la empresa a los usuarios durante el tiempo de interrupción del servicio son: