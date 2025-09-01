Cortes de agua en Bogotá: Acueducto anuncia suspensiones del 1 al 5 de septiembre en 7 localidades
Consulto aquí las zonas afectadas, los horarios de los cortes, así como las recomendaciones del Acueducto de Bogotá para esta semana:
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que esta semana se realizarán cortes de agua programados entre el 1 al 5 de septiembre, para adelantar obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución en algunos sectores de la ciudad como Puente Aranda, Engativá, Suba, Fontibón, Usme, Kennedy y Chapinero.
Dese la EAAB subrayaron que la suspensión de servicio de acueducto especial será desde el 3 de septiembre en Suba, Fontibón, Engativá y Kennedy.
Estas interrupciones en el servicio de redes de agua potable y obras de mantenimiento buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua.
De acuerdo con el cronograma de la empresa, estos cortes pueden durar hasta 24 horas y generalmente inician entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m., aunque algunos se extenderán durante la noche, como en Usme, Engativá, Puenta Aranda y Suba. Por lo que es recomendable almacenar agua para asegurar el suministro durante el período de interrupción.
Cortes de agua en Bogotá septiembre 2025
Conozca aquí las zonas afectadas, los horarios de los cortes, así como las recomendaciones a la ciudadanía para prepararse ante la suspensión del servicio en la capital:
Lunes 1 de septiembre de 2025
|Localidad
|Barrios
|Sector
|Horario
|Puente Aranda
|Los Ejidos y Gorgonzola.
|De la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 y avenida calle 6.
|7:00 a.m.27 horas
|Engativá
|Normandía
|De la calle 26 a la calle 53, entre carrera 70 a la carrera 68.
|9:00 a.m.24 horas
|Suba
|Mónaco y Batán.
|De la carrera 45 a la carrera 55A, entre calle 111 a la calle 127,
|10:00 a.m.24 horas
Martes 2 de septiembre de 2025
|Localidad
|Barrios
|Sector
|Horario
|Fontibón
|Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y Urbanización Capellanía II Sector.
|De la carrera 86 a la carrera 96, entre calle 19A a la calle 22.
|9:00 a.m.24 horas
|Puente Aranda
|Milenta.
|De la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre avenida calle 26 Sur a la avenida calle 8 Sur.
|7:00 a.m.27 horas
|San Eusebio, Torremolinos
|De la diagonal 16 Sur a la avenida calle 26 Sur, entre carrera 51 a la transversal 53.
|7:00 a.m.27 horas
|Usme
|Chuniza, El Virrey Sur, Serranías y Charalá.
|De la calle 84 Sur a la calle 100 Sur, entre avenida Caracas a la carrera 1.
|10:00 a.m.24 horas
Miércoles 3 de septiembre de 2025
|Localidad
|Barrios
|Sector
|Horario
|Usme
|Portal Rural II. El Portal del Divino, El Refugio, Puerta al Llano de Usme, El Nuevo Portal II Rural, El Nuevo Portal II y El Nuevo Portal.
|De la diagonal 97A a la avenida calle 110 Sur, entre carrera 5I a la carrea 10 Este.
|10:00 a.m.24 horas
|Suba
|Mónaco, Batán, Prado Veraniego Sur y Las Villas.
|De la carrera 54 a la carrera 60, entre calle 116 a la calle 129.
|10:00 a.m.24 horas
Jueves 4 de septiembre de 2025
|Localidad
|Barrios
|Sector
|Horario
|Kennedy
|Provivienda Oriental
|De la avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre avenida carrera 68 a la carrera 71D.
|7:00 a.m.27 horas
|Puente Aranda
|El Remanso
|De la avenida calle 8 Sur a la diagonal 16 Sur, entre carrera 37 a la avenida carrera 50.
|7:00 a.m.27 horas
|Puente Aranda
|El Ejido e Industrial Centenario
|De la avenida calle 13 a la avenida calle 20, entre transversal 39 a la carrera 50.
|7:00 a.m.27 horas
|Chapinero
|Héroes
|De la calle 85 a la calle 72, entre carrera 15 Este a la carrera 20.
|9:00 a.m.24 horas
|Usme
|El Pedregal, El Nevado y Alaska.
|De la 67A Sur a la diagonal 71D Sur, entre carrera 1C Este a la carrera 4B Este.
|10:00 a.m.24 horas
|Kennedy
Puente Aranda
|Alquería
|De la calle 40 Sur a la avenida calle 29 Sur, entre avenida carrera 68 a la transversal 68H.
|10:00 a.m.24 horas
|Kennedy Puente Aranda
|Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito - parcial
|De la avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre carrera 86 a la carrera 89B.
|10:00 a.m.24 horas
|Kennedy
|Periodistas
|De la calle 42 Sur a la calle 43 Sur, entre transversal 78H a la transversal 78J.
|10:00 a.m.24 horas
Recomendaciones del Acueducto de Bogotá
Algunas recomendaciones de la empresa a los usuarios durante el tiempo de interrupción del servicio son:
- Llenar el tanque de reserva de su vivienda antes del corte.
- Consumir el agua almacenada antes de las 24 horas.
- Hacer uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- Solicitar carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público a través de la Acualínea 116 .