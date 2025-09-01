¡Tome nota! Así será el Pico y Placa en Bogotá del 1 al 7 de septiembre 2025: multa por incumplirla

Bogotá enfrenta desafíos significativos debido a su alto volumen de tráfico, impulsando por un gran número de personas que prefieren el uso de vehículos particulares. Para mitigar los problemas de congestión, especialmente durante las horas de mayor afluencia, la ciudad implementa una medida restrictiva conocida como el Pico y Placa.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá?

Esta política, diseñada para la congestión en las horas punta y reducir las emisiones contaminantes, opera en la capital de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. No se aplica durante los fines de semana ni los días festivos.

Días impares (como el 11 y 13): pueden transitar únicamente los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 o 5 .

(como el 11 y 13): pueden transitar únicamente los vehículos cuyas placas terminan en . Días pares (como el 12 y 14): circulan los autos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 o 0.

Pico y placa primera semana de septiembre 2025

Conozca aquí cómo funcionará la medida del Pico y Placa los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 2025.

Lunes 1 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Martes 2 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Miércoles 3 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Jueves 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Viernes 5 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Sábado 6 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

No aplica la medida de pico y placa Domingo 7 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Multa por incumplir el pico y placa

Según lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, que impone las multas de tránsito, incumplir con la medida del pico y placa acarrea una multa. Esto se incluye dentro de la categoría tipo C, lo que equivale a una sanción equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

El costo por contravenir la normativa del Pico y Placa se calcula en más de $711.750 COP para este 2025, sin incluir los costos asociados al servicio de grúa y la inmovilización del vehículo.

Vehículos exentos del pico y placa