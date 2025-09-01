¡Tome nota! Así será el Pico y Placa en Bogotá del 1 al 7 de septiembre 2025: multa por incumplirla
Para mitigar los problemas de congestión, especialmente durante las horas pico, la ciudad implementa una medida restrictiva conocida como Pico y Placa.
¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá?
Esta política, diseñada para la congestión en las horas punta y reducir las emisiones contaminantes, opera en la capital de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. No se aplica durante los fines de semana ni los días festivos.
- Días impares (como el 11 y 13): pueden transitar únicamente los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 o 5.
- Días pares (como el 12 y 14): circulan los autos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 o 0.
Pico y placa primera semana de septiembre 2025
Conozca aquí cómo funcionará la medida del Pico y Placa los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 2025.
- Lunes 1 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Martes 2 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Miércoles 3 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Jueves 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 5 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábado 6 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa
- Domingo 7 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa
Multa por incumplir el pico y placa
Según lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, que impone las multas de tránsito, incumplir con la medida del pico y placa acarrea una multa. Esto se incluye dentro de la categoría tipo C, lo que equivale a una sanción equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.
El costo por contravenir la normativa del Pico y Placa se calcula en más de $711.750 COP para este 2025, sin incluir los costos asociados al servicio de grúa y la inmovilización del vehículo.
Vehículos exentos del pico y placa
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.