Acueducto de Bucaramanga aplaza inicio de corte inmediato del agua: primero hará pedagogía

Bucaramanga

El gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Juan Carlos Suárez, anunció que la implementación de la fecha de suspensión del servicio para pago inmediato, inicialmente prevista para septiembre, será aplazada con el fin de adelantar primero un proceso de socialización y pedagogía con los usuarios.

La decisión responde a la necesidad de garantizar que la comunidad esté informada y preparada frente a esta medida que, según la Ley 142 de 1994, debe estar incluida en la facturación de los servicios públicos. “Vamos a dar una espera para socializarlo, porque estamos de acuerdo en que es necesario facilitar esa información ante los medios y capacitar a la comunidad”, señaló el directivo.

¿Por qué se implementará esta medida con el servicio del agua?

Suárez explicó que, aunque la cultura de pago en el área metropolitana se mantiene en niveles relativamente altos, ha mostrado una disminución en los últimos años: “Hoy está cercana al 83%, pero tuvimos momentos en que alcanzó el 87 o casi el 90%. Notamos un descenso importante y lo menos que queremos es que la gente se relaje en este tema”.

El gerente recalcó que la medida busca garantizar el pago oportuno del servicio, evitar la acumulación de deudas y asegurar la sostenibilidad del acueducto. En la práctica, la factura incluirá de forma visible una fecha límite de pago y una fecha de suspensión, similar a lo que ocurre con otros servicios públicos como la energía y el gas.

Sobre las utilidades de la entidad

Frente a versiones que relacionaban la medida con el reciente reparto de utilidades de la empresa, Suárez aclaró que no existe vínculo alguno: “Esto es un tema regulatorio proveniente de la Ley 142. Además, la distribución de dividendos es una decisión de la asamblea de accionistas, no de un solo socio”.

Si no paga a tiempo ¿cuánto es el costo de la reconexión del servicio?

En cuanto a las tarifas de reconexión, informó que el corte tiene un costo aproximado de los 18 mil pesos o 16 mil pesos y la reconexión 13 mil, 14 mil pesos. También destacó que se avanza en la implementación del mínimo vital de agua, establecido por el Gobierno Nacional, para sectores vulnerables.

“Lo importante es reforzar la conciencia colectiva sobre el uso racional del agua. Cada gota cuenta y este es un deber de todos”, concluyó Suárez, al tiempo que reiteró que el plan entrará en vigor en el corto plazo, pero solo después de culminar las jornadas de pedagogía.