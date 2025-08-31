Desde septiembre suben las tarifas de agua en Duitama: así será el aumento por estrato, hasta enero

Duitama

La empresa Empoduitama S.A. E.S.P. anunció que a partir de este lunes 1 de septiembre del 2025 se aplicará un ajuste tarifario del 14,34 % al servicio de acueducto y alcantarillado, el cual fue aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y supervisado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Este incremento no se va a cobrar de una vez, sino que será de forma gradual entre septiembre del 2025 y enero del 2026, con un aumento mensual del 2,8 % sobre el valor actual del metro cúbico. En ese sentido, desde febrero del 2026, ya se cobrará completo el nuevo valor.

Ejemplo: si un usuario paga hoy en día $ 3 mil por metro cúbico, en septiembre va a pagar $ 3.086, en octubre $ 3.172, en noviembre $ 3.258, en diciembre $ 3.344 y enero del 2026, $ 3.430 y este último valor será estable desde febrero del 2026.

A continuación, usted puede consultar el impacto del aumento, que varía según el estrato y tipo de usuario:

Tipo de usuario Aumento mensual por metro cúbico Estrato 1 $ 59 Estrato 2 $ 76 Estrato 3 $ 97 Estrato 4 $ 122 Estrato 5 $ 135 Estrato 6 $ 145 Comercial $ 164 Industrial $ 170

Este ajuste responde a la necesidad de actualizar los costos operativos del servicio, conforme a las normas vigentes. También aclaró Empoduitama que el proceso se diseñó para que el impacto económico en los hogares y empresas, fuera progresivo y más manejable.

Invitan a todos los usuarios a revisar sus facturas mensuales y estar atentos a los cambios que se reflejarán desde septiembre. Para más información, se puede consultar el comunicado oficial en la página web de Empoduitama o acudir directamente a sus oficinas.