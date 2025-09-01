Protestas de camioneros y transportadores bloquean la vía Medellín – Eje Cafetero

Suroeste antioqueño

Manifestaciones de la ciudadanía, transportadores, conductores de servicio público y camioneros, por las malas condiciones de la vía hacia el Suroeste antioqueño, tiene en caos la movilidad de la Troncal del Café y el sur del Valle de Aburrá.

#Movilidad l A esta hora hay bloqueos en la Variante de Caldas y la vía vieja, impidiendo la movilidad entre Medellín y Caldas. Además, camioneros realizan paro en el peaje de Amagá, afectando las rutas hacia el Eje Cafetero y Quibdó en protesta por el mal estado de las vías. pic.twitter.com/Z13pw5lbLq — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) September 1, 2025

Vías afectadas

Desde tempranas horas de este lunes 1 de septiembre, se presentan bloqueos en el municipio de la Estrella, en la Variante de Caldas y la vía vieja, a la altura de los sectores El Ciclista y Las Chachas, donde la comunidad protesta por el manejo de las obras que la alcaldía realiza en horario nocturno, tras un derrumbe en la zona. Por esta razón, no hay tránsito hacia Medellín desde el sur del Valle de Aburrá.

Paralelamente, camioneros y volqueteros adelantan un plan tortuga desde las 7:00 a.m., partiendo del puente Camilo C hasta el peaje de Amagá. Los manifestantes reclaman soluciones urgentes para los puntos críticos de La Sinifaná y La Chuchita, afectados por la última temporada de lluvias, además de exigir libre circulación en zonas con obras, mejores condiciones de seguridad y una reducción en el costo de los peajes, que consideran injustificado frente al estado actual de la vía.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y líderes de la subregión ya solicitaron al Ministerio de Transporte evaluar una tarifa diferencial para los habitantes cercanos al peaje, así como ampliar la infraestructura para reducir congestiones, especialmente en temporadas altas. De aprobarse, los ajustes comenzarían a regir en enero de 2026.

Transportadores y comunidad esperan una pronta respuesta del Ministerio ante las pérdidas económicas que, aseguran, han dejado los cierres y restricciones en esta importante vía nacional.