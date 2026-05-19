Saquearon y generaron daños en un centro infantil de Apartadó; 280 menores están afectados

Apartadó- Antioquia

Durante el fin de semana y aprovechando que estaba cerrado, los delincuentes ingresaron a un Centro de Desarrollo Infantil del municipio de Apartadó en el Urabá antioqueño, lo saquearon, robaron y vandalizaron. El lugar donde atienden a alrededor de 280 menores está ubicado en el barrio El Consejito, una zona de escasos recursos.

Según el reporte del centro infantil, los ladrones no solo se robaron los implementos de la cocina como licuadora, cubiertos y varios cuchillos con los que preparaban los alimentos de los menores, sino que vandalizaron la sede. Además, dañaron todos los alimentos.

“La comida tirada en el piso, observamos el extintor dañado; las bolsas de leche las cogieron y las volvieron nada, e igualmente la nevera la desconectaron, la carne podrida, las frutas horribles. También se puede decir que los huevos también los cogieron y los aplastaron”, dijo una de las trabajadoras del lugar.

Agregan que esta es la tercera vez que ocurre un robo en esta sede en el mes de febrero, en marzo y este de mayo. Ante esta situación, la policía de Urabá inició una investigación para ubicar a los responsables.

“Cuando ella llega, pues ella se da cuenta de que hay unos elementos que se hurtaron y que revolcaron la parte interna. Se le solicita a la señora que, por favor, coloque la denuncia en la fiscalía para temas de investigación. La señora referencia también que en marzo se le hurtaron unos elementos”, agregó el coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía Urabá.

El centro de desarrollo infantil permanece cerrado mientras logran recuperar la comida y los elementos robados; por lo tanto, los menores que asisten a este lugar quedarán sin sede educativa.