La inversión social y la filantropía tienen encuentro esta semana en Medellín

Medellín

La Conferencia Anual de Latimpacto, que reúne a empresarios e inversionistas de más de 35 países de América Latina y el Caribe, para hablar de inversiones sociales y filantropía, tiene su encuentro esta semana en Medellín.

Desde este primero y hasta el próximo miércoles, 3 de septiembre, se cumplirá este encuentro que busca la movilización de capital con propósito social y ambiental.

Esta red de América Latina y El Caribe reúne a proveedores de capital para enfocar de manera estratégica el flujo de capital humano, intelectual y financiero para impulsar un despliegue de recursos más estratégico hacia ese tipo de propósitos.

La agenda permitirá analizar las medidas urgentes que se requieren para la inversión desde la filantropía en esta zona del mundo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que son 17 metas que se deben cumplir para el año 2030 en el mundo y que fueron aprobadas por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015.

¿Cómo se comporta en América Latina y el Caribe este tipo de inversión?

Las cifras muestran que hay liderazgo desde múltiples líneas de acción, como la existencia de 307 fondos de impacto activos, de los cuales el 67% son gestionados localmente.

En esta zona del mundo, el 58% de las organizaciones ya utiliza modelos de inversión innovadores, para impulsar soluciones en sectores como energía, clima, agricultura y educación, movilizando más de USD 4.5 mil millones.

¿En qué temas se centra la agenda del encuentro?

Serán tres ejes temáticos los protagonistas de este evento que se cumple en Medellín, poniendo como objetivo principal analizar las necesidades de la región y encontrar respuestas a preguntas sobre “cómo repensar las finanzas para que el dinero trabaje para las organizaciones, las personas y el planeta; qué alianzas intersectoriales están cambiando el rumbo en los territorios más desafiados y cómo medir el impacto más allá de las cifras para comprender la incidencia verdadera en el cambio social”, explicaron desde la organización.

María Carolina Suárez Visbal, CEO de Latimpacto, explicó que “estamos en un momento en el que los desafíos sociales y ambientales son cada vez más complejos, especialmente por la coyuntura global y los profundos cambios geopolíticos. Por eso, desde nuestro trabajo como red, y como lo refleja esta conferencia, nuestro propósito es trascender las fronteras institucionales, nacionales y sectoriales, para fortalecer esfuerzos e impulsar una mayor colaboración entre inversionistas y filántropos, con el propósito desplegar de forma más estratégica y efectiva los recursos destinados a generar impacto en América Latina y el Caribe”.

¿Cómo han sido las versiones anteriores de Latimpacto?

Las tres primeras ediciones se hicieron en Cartagena, Río de Janeiro y Oaxaca. Esta conferencia ha reunido a más de 1,700 participantes de 850 organizaciones, generando más de 1,500 conexiones estratégicas y facilitando alianzas que hoy mueven millones en capital con propósito.

¿Qué actividades contempla la agenda del evento?

Para este lunes, primero de septiembre, se programaron visitas en los territorios, con experiencias inmersivas en diversos proyectos innovadores de impacto social y ambiental.

La jornada de este martes, dos de septiembre, se concentrará en las conferencias, paneles, talleres, discusiones, relacionadas con las entidades que aportan al desarrollo de ideas de sostenibilidad, medio ambiente e impacto social.

La jornada del miércoles, tres de septiembre, se concentrará en las conferencias sobre los enlaces que se ejecutan para lograr las inversiones en los territorios.

El evento se desarrolla en el Hotel Intercontinental de Medellín.