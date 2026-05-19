El hombre que asesinó a un trabajador en una carnicería fue condenado a 23 años de cárcel

La lectura de sentencia en contra de Flórez Garizabal se realizará el próximo 18 de septiembre. Foto: Getty Images( Thot )

Caldas- Antioquia

Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, de 28 años de edad, fue sentenciado por un juez de conocimiento a 23 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, agravado.

Según la fiscalía, el sentenciado se acogió a un preacuerdo avalado por el juez y reconoció su responsabilidad en el crimen del trabajador de la carnicería José Ferney Puerta Moncada , de 42 años. Recordemos que este hecho ocurrió el pasado 22 de enero de 2026 en el barrio Olaya Herrera del municipio de Caldas.

“Ingresó al establecimiento comercial portando un casco de motocicleta con el fin de ocultar su identidad, vistiendo un poncho a rayas, bajo el cual ocultaba un arma de fuego, y portando además un teléfono celular, lo que evidencia posible coordinación previa”, dijo el fiscal.

El victimario ingresó a la carnicería, llamó por el nombre a la víctima, saca su celular y grabó el crimen. Intentó huir, pero la comunidad lo redujo y entregó a la policía, que le incautó el arma utilizada en el homicidio.