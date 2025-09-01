Autopista Medellín Bogotá tiene 115 kilómetros en mal y regular estado

Oriente de Antioquia.

Un informe conocido por Caracol Radio asegura que el 86.8% del tramo El Santuario Caño Alegre, en la vía Medellín Bogotá está en mal y regular estado, esto tras siete años de operación del Invías, luego de que la anterior concesión, Devimed, entregara este corredor al gobierno.

Son en total 135 kilómetros, en donde un documento del Invías, en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio, revela un diagnóstico preocupante, un total de 115 kilómetros, de los 135 kilómetros no están en condiciones de operación. La vía es hoy un corredor lleno de huecos, falta de señalización, sobresaltos, mal estado de las zonas de retiro, sin los elementos técnicos para el desagüe adecuado y afectaciones en varios de los puentes.

Según detalla el Instituto Nacional de Vías, de los 135 kilómetros, 40 kilómetros están en mal estado, 75 kilómetros en regular estado y solo 17 kilómetros están en buen estado.

Anderson Quinceno, director ejecutivo de ATC calificó como una estafa este corredor, al asegurar que se pagan dos peajes, pero la vía, para él, es una trampa mortal.

“Una estafa, prácticamente, es pagar dos peajes por los cuales esos recursos no se ven reflejados precisamente en la vía, que no está iluminado, es un tramo sin señalización vertical, sin señalización de tierra, es decir, sin las rayas y las identificaciones sobre la vía. Es un tramo con unos huecos bastante profundos que cuando llueve intensamente no se ven y es un peligro no solamente para los camioneros sino para todo actor vial”, señaló Quinceno.

Según este informe, el deterioro corresponde al cumplimiento de la vida útil de diseño de la vía, por lo cual se requiere una intervención a nivel estructural, orientada a su rehabilitación integral. Dicha intervención deberá considerar procesos de recuperación que aseguren la funcionalidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura vial.

Dos peajes que no se reflejan en el estado del corredor

La presencia de dos peajes en la zona es una de las principales críticas de las habitantes del oriente y el Magdalena medio de Antioquia, quienes aseguran que desde que DEVIMED entregó este corredor, el mantenimiento ha sido insuficiente, a pesar de que cuenta con dos peajes en esos 135 kilómetros, que en promedio año recauda cerca de 80 mil millones de pesos.

El alcalde del municipio de San Luis, Cesar Buitrago, aseguró que el mal estado de la vía se paga con la vida y la integridad de los habitantes de la zona y de quienes transitan por este corredor.

“Pues han habido accidentes en las que ha dejado víctimas, fallecidos, frena un poco también el turismo porque la gente va muy prevenida o le da miedo llegar al municipio o coger esta autopista que está en unas condiciones pésimas, entonces las consecuencias son muy graves”, señaló el mandatario local.

El alcalde también aseguró que hay ausencia de maquinaria amarilla que atienda rápidamente cuando se dan deslizamientos de tierra y que el Invías solo tiene una ambulancia en todo el corredor, lo que es insuficiente para la atención en la zona. Esta preocupación incrementa ante el futuro del resto del corredor entre Medellín y El Santuario, el cual deberá ser entregado por DEVIMED al gobierno nacional en el año 2026, cuando se acabe la concesión y como lo anunció el presidente Gustavo Petro, no se renovará esa concesión; por lo que se teme que el futuro de este tramo termine igual al de El Santuario Caño Alegre.

Incremento de muertos y heridos por accidentes de tránsito en el 2025

Aunque el Invías no indicó que el estado de la vía fuera el causante principal de los accidentes, si es una condición que puede influenciar en esto. En el año 2024, según reporte del Invías, 15 personas murieron y 84 resultaron heridas en accidentes de tránsito en este tramo.

Este año la cifra se proyecta en aumento, ante dos graves accidentes ocurridos el 2 y el 4 de enero, en el mismo sitio, donde un bus y un automotor se fueron al abismo dejando 4 muertos y 42 heridos entre los dos hechos. Para este año la cifras van en 12 muertos y 76 heridos en el primer semestre del 2025, es decir, que en solo seis meses casi se igualan las cifras de todo el año 2024.