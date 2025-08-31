Personería investiga irregularidades en estudios del Parque Metropolitano El Porvenir en Kennedy

Colombia

Durante la ejecución de las obras, iniciadas en febrero de 2024 y con entrega prevista para abril de 2026, los contratistas hallaron que el terreno estaba contaminado con lixiviados y biogás, debido a que el área correspondía al antiguo botadero Gibraltar.

Estas condiciones no fueron contempladas en los estudios iniciales, lo que generó problemas en la cimentación, pues los pilotes preexcavados proyectados resultaron inservibles.

Sobrecostos y rediseño de la obra

El hallazgo obligó a realizar un rediseño de las estructuras para garantizar la estabilidad de las construcciones. Según el Distrito, esto representa un incremento cercano al 50% en los costos de la obra, generando sobrecostos que encendieron las alertas de la Personería.

Llamado del personero

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, señaló que se deben tomar medidas urgentes para garantizar la continuidad del proyecto.

“Solicitamos a la Administración Distrital adoptar con urgencia las medidas técnicas y financieras necesarias que permitan garantizar la continuidad de las obras del Parque Metropolitano El Porvenir, ante las inconsistencias en los estudios y diseños, así como los sobrecostos derivados de dichas falencias”, afirmó.

Próximos pasos

La Personería adelantará mesas de trabajo con el IDRD, las secretarías de Ambiente, Planeación y Cultura, Recreación y Deporte, la EAAB, los contratistas y los interventores. El objetivo es definir medidas que aseguren la continuidad y culminación del parque, para que los capitalinos puedan disfrutar de este espacio deportivo y ambiental.