Personero de Páez recibe amenazas por acompañar protestas

Páez

El personero de Páez, Boyacá, Víctor López, enfrenta una delicada situación de riesgo tras haber recibido reiteradas amenazas relacionadas con el ejercicio de sus funciones como garante de derechos en medio de protestas ciudadanas desarrolladas entre marzo y julio de este año. La denuncia fue hecha pública por el personero de Santa Rosa de Viterbo y presidente de la Asociación de Personeros de Boyacá, Leonardo Rodríguez Orozco, quien advirtió que la seguridad del funcionario está comprometida.

“Las intimidaciones surgieron porque el personero, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, acompañaba las manifestaciones ciudadanas no como participante, sino como mediador y defensor de derechos colectivos. A raíz de ello empezaron a llegarle mensajes en los que le pedían que no se metiera en esas situaciones. Posteriormente, las amenazas se intensificaron y llegaron al punto de exigirle que abandonara el cargo, bajo advertencia de que lo sacarían si no lo hacía”, señaló Rodríguez en entrevista con Caracol Radio.

De acuerdo con el presidente de la Asociación, las intimidaciones se materializaron a través de mensajes directos, comunicaciones en medios personales del personero y anónimos enviados a las procuradurías regional y provincial, donde incluso se puso en entredicho la labor del funcionario. “El doctor Víctor puso en conocimiento de las autoridades estos hechos, pero lamentamos que la Unidad Nacional de Protección (UNP) nunca, de manera oficiosa, haya realizado el estudio de seguridad correspondiente. Él tuvo que interponer una acción de tutela para que se le garantizaran sus derechos”, explicó.

El proceso judicial le dio la razón al personero: un juzgado de primera instancia falló a su favor, y la decisión fue confirmada por el Juzgado de Miraflores del circuito, ordenando implementar un esquema de protección. Sin embargo, Rodríguez Orozco alertó que la respuesta de la UNP ha sido insuficiente. “Con sorpresa vemos que la UNP argumentó de forma muy superficial para no otorgar un esquema robusto de seguridad. Esto preocupa, porque significa que un personero municipal, en este caso el doctor Víctor, no cuenta con garantías suficientes para ejercer su labor como representante del Ministerio Público y defensor de los derechos humanos”, enfatizó.

El dirigente gremial también denunció que, de manera paralela a las amenazas, una empresa solicitó en repetidas ocasiones información personal y familiar del personero, llegando incluso a interponer una acción de tutela con ese propósito. “Ese tipo de actuaciones generan un ambiente intimidatorio. Aunque el juzgado negó la tutela por no ser el mecanismo adecuado, tampoco hubo un pronunciamiento de fondo, lo que deja abierta una preocupación sobre la presión que se ejerce contra el doctor Víctor”, indicó.

La Asociación de Personeros de Boyacá hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales para que actúen con celeridad en las investigaciones y se garantice la integridad física y el libre ejercicio de las funciones del personero de Páez. “No podemos permitir que los personeros municipales, cuya labor es proteger los derechos de la ciudadanía, terminen expuestos a amenazas o condicionamientos que busquen limitar su tarea. Necesitamos que se les brinden las garantías necesarias para cumplir con su misión”, concluyó Rodríguez Orozco.