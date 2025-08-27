Personería de Bogotá investiga fallas en solicitud del Distrito sobre el nuevo modelo de aseo

Colombia

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, confirmó que la entidad inició una indagación para determinar responsabilidades frente a la solicitud que el Distrito presentó ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

“Desde la Personería hemos venido adelantando una mesa permanente (…) ya se va a hacer un análisis desde el punto de vista disciplinario para iniciar las investigaciones correspondientes”, señaló Castro.

Según explicó, en la petición se encontraron presuntas debilidades que habrían incidido en la decisión de la CRA de no autorizar el esquema de áreas de servicio exclusivo (ASE) para la recolección de residuos.

Posibles responsabilidades

Castro indicó que el proceso disciplinario buscará establecer la responsabilidad de los funcionarios que participaron en la elaboración y trámite de la solicitud.

“Queremos averiguar cuáles son las responsabilidades de los funcionarios que han venido interviniendo y en especial del rol que jugó la directora de la UAESP”, dijo el personero.

Aunque la funcionaria ya no ocupa el cargo, su papel en la gestión será materia de revisión dentro de la investigación.

Contexto de la decisión de la CRA

La Comisión de Regulación inicialmente negó la solicitud del Distrito y, tras un recurso de apelación, ratificó su decisión de no autorizar la prestación del servicio de recolección de basuras bajo esta figura.

Lo que viene

Con la apertura de la indagación, la Personería recopilará material probatorio para determinar si hubo irregularidades y, de ser el caso, avanzar en las sanciones correspondientes.