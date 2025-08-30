Vea acá el gol de Luis Díaz para Bayern Múnich en Bundesliga: apretada victoria frente al Augsburgo

Vea acá el gol de Luis Díaz para el Bayern Múnich en la Bundesliga: lo sufre Augsburgo. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

¡Luis Díaz sigue imparable con el Bayern Múnich! Este sábado 30 de agosto, el atacante colombiano marcó en el partido que enfrentó a su equipo con el modesto Augsburgo por la segunda jornada del campeonato liguero.

Se trata de la tercera anotación de Lucho con el cuadro bávaro y la segunda que consigue en la Bundesliga (la primera se dio en su debut durante la Supercopa de Alemania).

REPASE ACÁ LO MEJOR DEL PARTIDO ENTRE BAYERN MÚNICH Y AUGSBURGO

𝐿𝑈𝐼𝑆 𝐷𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑍 mit dem 2-0! JAWOLL! 🙌 pic.twitter.com/gUn6bF1tKk — FC Bayern München (@FCBayern) August 30, 2025

La apertura del marcador llegó a los 28 minutos por intermedio de Serge Gnabry, quien recibió un centro perfecto de Harry Kane y definió brillantemente dentro del área con un certero cabezazo al segundo palo.

La ampliación se produjo en tiempo de adición, al 45+4′, cuando Konrad Laimer ganó la línea de fondo por sector derecho y envió un centro rasante que ‘Lucho’ capitalizó de primera para el 0-2 en favor de los bávaros. Así se fueron ambos equipos al descanso.

Vea acá el gol de Luis Díaz

¡AHORA SÍ, LUCHO! Díaz se reivindicó tras su insólito fallo en el inicio del partido y anotó el 2-0 de Bayern Munich sobre Augsburgo.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xXgBnu3euO — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

De cara al segundo tiempo, el Bayern amplió la diferencia a 3-0. Nuevamente Kane se vistió de asistidor, tras un flojo saque del arquero Finn Dahmen, y Michael Olise, con un brillante regate para dejar sentado a su marcador, definió a la perfección.

Lo que parecía definido, casi termina en sorpresa. El Augsburgo revivió a los 53 minutos con una gran anotación de Kristijan Jakić y sobre el 76′ apareció Mert Kömür para sellar el 2-3 definitivo. Por poco se le escapa la victoria al Múnich, que lidera la Bundeslga con 6 unidades.

Lucho está listo para la Selección

Terminado este partido, Luis Díaz emprenderá rumbo a Colombia, en donde se unirá a la concentración de la Selección bajo el mandato de Néstor Lorenzo. La primera salida será ante Bolivia, con el objetivo de sellar la clasificación al Mundial, y posteriormente irá a Maturín para enfrentar a Venezuela.