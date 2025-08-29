¿Mala relación? Lea acá el mensaje de Jhon Durán a Jose Mourinho, tras darse su salida de Fenerbahce / Tomado de Instagram: @jaderduran9

Este viernes 29 de agosto, el Fenerbahce de Turquía sorprendió al mundo del fútbol tras anunciar la destitución de Jose Mourinho, quien venía de ser eliminado en fase previa de la Champions League.

"Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera”, fue la información dada por el club en su página web.

Además de lo anterior, la prensa turca sentenció que la relación entre el polémico entrenador portugués y la directiva del Fenerbahce era tensa, debido a las críticas realizadas por el mismo ‘Mou’ por cuenta de la falta de refuerzos para la temporada 2025-26.

Mensaje de Jhon Durán a Jose Mourinho, tras darse su salida de Fenerbahce

A pesar de las críticas recibidas de parte de Jose Mourinho por su estado físico, el colombiano Jhon Jader Durán le dedicó unas sentidas palabras al entrenador portugués al darse a conocer su salida del Fenerbahce.

“Estuve contigo poco tiempo, pero muchas gracias por todo mister, eres un excelente profesional y un gigante técnico, muy feliz de compartir contigo y aprender de uno de los más grandes del mundo, QUE TODO VAYA BIEN GRACIAS MISTER”, fue el mensaje del antioqueño, quien adjuntó un par de fotos de los dos.

A pesar de haber compartido tan solo dos meses de trabajo, Durán siempre reconoció ante los medios que Mourinho era el mejor entrenador que había tenido en su carrera deportiva. Durante este tiempo lo dirigió en seis partidos, cuatro de ellos desde el once titular, en los que anotó un gol y dio una asistencia.

Ahora habrá que esperar por el nuevo director técnico del Fenerbahce, esperando también que logre lidiar y manejar las actitudes de Durán tanto fuera como adentro del campo.

¿Qué viene para el Fenerbahce?

Fenerbahce jugará este domingo 31 de agosto en la cuarta jornada de la Superliga Turca frente al Gençlerbirliği. En dicho certamen se encuentra sexto con cuatro puntos y un partido pendiente.

Además de ello, se encuentra en la Fase de Liga de la Europa League, instancia en la que enfrentará a los siguientes clubes: Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferncvaros, Victoria Plzen, Niza, FCSB, Stuttgart y Brann.