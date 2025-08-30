🔴 EN VIVO | Augsburg vs. Bayern Múnich por la Liga de Alemania: siga acá a Luis Díaz

En la jornada sabatina se prevé un partidazo en la Bundesliga, cuando <b>Augsburg reciba en su casa a Bayern Múnich,</b> equipo del colombiano <b>Luis Díaz</b>, quien<b> </b>llegó como refuerzo para esta temporada 2025-26. El compromiso se disputará en el estadio WWK Arena con capacidad para 30.660 espectadores. En su segunda salida por la Liga Alemana, <b>Luis Díaz y el Bayern quieren seguir por buen camino y consolidar su segunda victoria en línea</b> tras el triunfo de la primera jornada, cuando el equipo goleó <b>6-0 al Leipzing como local.</b> Lea también:<a href="https://caracol.com.co/2025/08/27/luis-diaz-motivado-para-partidos-de-seleccion-colombia-en-eliminatorias-estoy-que-me-juego/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/27/luis-diaz-motivado-para-partidos-de-seleccion-colombia-en-eliminatorias-estoy-que-me-juego/"> <b>Luis Díaz, motivado para partidos de Selección Colombia en Eliminatorias: “Estoy que me juego”</b></a>Bayern viene de ganarle a <b>Wehen Wiesbaden</b> <b>2-3 como visitante </b>en la primera ronda de la Copa de Alemania (27 de agosto). El partido fue un compromiso bastante apretado, donde los dirigidos por Vincent Kompany lograron quedarse con el triunfo en un partido en el que <b>el guajiro Luis Díaz jugó los 90 minutos,</b> y tuvo varias opciones de gol en el desarrollo que no logró concretar. Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/08/27/bayern-munich-gana-con-sufrimiento-ante-el-wiesbaden-y-diaz-juega-los-90-minutos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/27/bayern-munich-gana-con-sufrimiento-ante-el-wiesbaden-y-diaz-juega-los-90-minutos/"><b> Bayern Múnich gana con sufrimiento ante el Wiesbaden y Díaz juega los 90 minutos</b></a>Por su parte, <b>Augsburg es cuarto de la tabla de posiciones de la Bundesliga con tres unidades,</b> tras ganar en su primera salida 0-2 a Hallescher con goles de Steve Mounié al minuto 52′ del compromiso y Samuel Essende al 79′ de juego para sellar la victoria del equipo. <b>Este duelo promete ser un partido interesante</b> en que el que ambos equipos saldrán a jugársela por la victoria, para seguir con las buenas sensaciones que dejaron en la primera fecha de la Bundesliga.