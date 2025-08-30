Wolverhampton de Jhon Arias volvió a perder y así quedó en la tabla de posiciones por Premier League. (Photo by David Davies/PA Images via Getty Images) / David Davies - PA Images

El Wolverhampton de Jhon Arias no levanta cabeza en la Premier League. El equipo del volante colombiano, que por cierto repitió titularidad, cayó en condición de local por 2-3 con Everton durante la tercera fecha del campeonato local.

Los ‘Toffees’ lograron llevarse tres puntos de oro en su visita al Molineus, gracias a los tantos del guineano Beto, el senegalés Iliman Ndiaye y el británico Kiernan Dewsbury-Hall, mientras que por los ‘Lobos’ descontaron el coreano Hwang Hee-Chan y el portugués Rodrigo Gomes.

Así fue el partido entre Wolverhampton y Everton con Jhon Arias titular

El encuentro se abrió muy pronto, en el minuto 7, cuando Beto cabeceó a la red un centro preciso de Grealish desde la derecha para adelantar al Everton. Sin embargo, apenas 14 minutos después, Hwang igualó el marcador con un potente disparo que devolvió la esperanza a los ‘Wolves’.

La visita reaccionó con personalidad y, tras una buena jugada colectiva, Dewsbury-Hall sirvió un pase raso al área que Ndiaye transformó en el 1-2. Y el propio Dewsbury-Hall amplió la ventaja en la segunda mitad con un golazo desde la frontal que se coló por la escuadra, tras otra acción iniciada por Grealish, que ya suma cuatro asistencias en el inicio de la temporada.

Wolverhampton no se rindió y recortó diferencias en el minuto 79, cuando Rodrigo Gomes aprovechó un error defensivo para firmar el 2-3 definitivo.

Tabla de posiciones de la Premier League

Con esta victoria, el Everton asegura su segunda de la temporada, mientras que los ‘Wolves’ siguen sin puntuar y ya acumulan ocho goles encajados en tres jornadas. Lo anterior sin contar que están en zona de descenso.

Vea acá la tabla de posiciones de la Premier League:

En la próxima jornada, el Wolverhampton tendrá un duro reto sobre Newcastle en St. James Park. El duelo se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre a las 9 de la mañana.

En cuanto a Arias, una vez concluido el duelo en suelo británico, viajará a Colombia para unirse a la concentración de la Selección. El volante es pieza clave en el esquema del entrenador Néstor Lorenzo de cara a los duelos frente a Bolivia y Venezuela por Eliminatorias.