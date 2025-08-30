Valeria Afanador: Fiscalía confirma que cuerpo hallado en Cajicá corresponde a la menor desaparecida
La entidad recibió el dictamen forense que acreditó la identidad de la menor. Medicina Legal analiza las causas de la muerte mientras avanzan las investigaciones.
Colombia
La Fiscalía General de la Nación confirmó que el cuerpo sin vida encontrado en el sector de Fagua, en Cajicá, corresponde a la niña de 10 años que había sido reportada como desaparecida en este municipio de Cundinamarca.
En un comunicado, la entidad indicó: “Se recibió el dictamen forense mediante el cual se acredita que corresponde a la menor hallada en el río Frío”.
Medicina Legal establece las causas de la muerte
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa con los análisis científicos para determinar la causa y las circunstancias del fallecimiento. Estos resultados serán claves dentro del proceso judicial.
Investigación en curso
La Fiscalía aseguró que se mantienen activas las acciones investigativas con el propósito de esclarecer la verdad de lo sucedido e identificar a los posibles responsables de los hechos.
La entidad hizo un llamado a la prudencia, subrayando que toda la información oficial será divulgada a través de los canales institucionales una vez avancen los procedimientos forenses y judiciales.