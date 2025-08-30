Primo de Valeria Afanador: “ Queremos que se haga justicia porque nos destrozaron la vida”

Tras conocerse que el cuerpo de Valeria Afanado flotaba en el río frío en el sector rural de la Fagua en Cajicá, familiares y demás autoridades locales dirigieron hacia la zona.

Felipe, primo de Valeria, exigió que se haga justicia por la extraña muerte de la menor.

“Queremos que se haga justicia, porque nos destrozaron la vida, la familia. Ver a los hermanitos tener miedo, que digan, por favor no salgas”, aseguró Felipe.

Valeria se fue muy pronto para su familia, pero la consideran un angelito.

“La persona que la conoció, sabe lo que era Vale, lo que transmitía Vale, lo que era Vale para la familia. Desde el día uno nos unió más”, recordó Felipe a su prima que siempre quería bailar, cantar y jugar con él.

Además, le envió un mensaje a su prima. “Vale es un angelito ahora y ella va a destapar todo lo que hay de corrupción en este país. Tal vez esa fue su misión”.

Lo que sorprende a las autoridades es que la menor fue encontrada en el lugar en los últimos días habían estado buscando y no la encontraron.

Se acordonó la zona y decenas de personas entre esas familiares, amigos y vecinos del municipio, esperaron el pronunciamiento de las autoridades que hacían presencia; la alcaldesa Fabiola Jacome, el delegado capitán de bomberos, Álvaro Farfán y el coronel Moreno de la policía de Cundinamarca.