Estas son las pistas que rodean el caso de Valeria Afanador: detalles de la investigación

En 18 días de búsqueda la Fiscalía General de la Nación seguía varias pistas importantes que rodeaban el caso de Valeria Afanador, la niña que había desaparecido el pasado 12 de agosto en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe en Cajicá.

Dos fiscales asumieron la investigación: una fiscal especializada de Gaula, del equipo que investiga secuestro extorsivos y un fiscal local que seguía el mecanismos de búsqueda urgente.

Las pistas que rodeaban la desaparición de Valeria Afanador

El río Frío

El ente acusador no descartó la búsqueda de la niña en el río Frío - donde finalmente fue hallada-, y la extendió a cuatro departamentos por los que pasa el afluente.

Rapto de la pequeña

Otra linea de investigación apuntaba a un posible rapto de la pequeña, por eso se han inspeccionado varias viviendas cercana al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles donde despareció.

El extrabajador que señaló la rectora

Una línea más tiene que ver con la denuncia sobre las revelaciones donde la rectora Sonia Ochoa señaló a un extrabajador como presunto involucrado en el hecho, las autoridades también le siguen la pista a este hombre.

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida la tarde de este viernes 29 de agosto, un equipo del CTI de la Seccional Cundinamarca, con apoyo de bomberos del departamento, se trasladó a un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá , para realizar las diligencias de inspección al cuerpo de un menor de edad que fue encontrado en el Río Frío por un campesino de la zona.

Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad.