Colegio y autoridades se pronuncian por muerte de Valeria Afanador: “Nos embarga la tristeza”

Colombia

La tarde de este viernes se confirmó el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años reportada como desaparecida en Cajicá desde el pasado 12 de agosto. La noticia estremeció no solo a la comunidad educativa y a los vecinos del municipio, sino también a las autoridades que durante más de dos semanas desplegaron intensos operativos de búsqueda.

El descubrimiento se produjo a 300 metros del colegio donde estudiaba la menor, en un sector del río Bogotá conocido como Fagua. La confirmación abrió un escenario de dolor e incertidumbre sobre lo ocurrido, mientras los organismos judiciales avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas de su muerte.

El colegio rompe el silencio

El Gimnasio Campestre Los Laureles, institución donde estudiaba Valeria, fue el primero en pronunciarse públicamente. En un comunicado expresó “profundo dolor” por la muerte de su estudiante y aseguró que la pérdida deja un vacío irreparable en toda la comunidad educativa. El plantel también envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la familia, reiterando su apoyo en la búsqueda de la verdad.

La voz de la Alcaldía

Desde la administración municipal, la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, aseguró que se trata de un hecho devastador y pidió que la justicia actúe con celeridad para esclarecer lo ocurrido. La mandataria también hizo un llamado a la comunidad para mantener la calma y confiar en el trabajo de las autoridades competentes.

Bomberos defienden la búsqueda

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, explicó que desde el primer momento se activaron todas las capacidades operativas para dar con el paradero de la niña. Señaló que más de 400 personas participaron en los barridos por tierra, aire y agua, incluyendo sobrevuelos con drones especializados y recorridos con buzos en distintos puntos del río. Farfán enfatizó que “se hizo todo lo humanamente posible” y que, aunque las condiciones del afluente no son complejas, existen factores naturales que deben ser considerados.

El parte de la Policía

Por su parte, el coronel Edgar Moreno informó que el liderazgo de la investigación está en manos del CTI de la Fiscalía, pero precisó que la Policía ha aportado material clave. Se recopilaron más de 75 cámaras de seguridad y se revisan más de 600 horas de grabaciones para establecer qué ocurrió en los momentos previos y posteriores a la desaparición. El oficial recordó que será Medicina Legal la entidad que determine la causa de la muerte de Valeria.

El caso mantiene en vilo a Cajicá y al país. La familia de Valeria, profundamente afectada, exige justicia y clama porque no quede impune la muerte de la niña. Mientras tanto, las autoridades insisten en que las investigaciones continúan y que cada detalle está siendo analizado para llegar a la verdad.