Icetex lanzó becas del 100% para estudiar maestrías en Estados Unidos: requisitos y fechas

A través de su página web, el Icetex anunció una serie de becas con las que busca apoyar financieramente a varios estudiantes para que puedan cursar una maestría con la Broward International University, ubicada en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Este programa va dirigido a profesionales colombianos residentes en el país, y además le brinda a sus beneficiados una titulación oficial en diferentes áreas de estudio.

La convocatoria del Icetex se compone de 38 becas. Ocho de ellas, financian el 100% de los estudios para unas maestrías en específico. Mientras que las otras 30 cubren el 70% del valor de la matrícula. En ambos casos, los programas de posgrado se cursan de forma online con un título académico que también tiene validez en Estados Unidos.

“Se dará preferencia a quienes cuenten con trayectoria profesional en el campo del programa a cursar o que se desempeñen en entidades públicas o privadas. Es requisito indispensable que las personas aspirantes cuenten con la carta de admisión definitiva expedida por la entidad educativa al momento de postularse“, indica el Icetex desde su página web.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?

Además de la carta de admisión definitiva, emitida por la Broward International University, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos para hacer parte del programa:

Tener entre 21 y 65 años de edad.

Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.

por el Ministerio de Educación Nacional. Haber obtenido un promedio de 4,0 en sus estudios de pregrado.

en sus estudios de pregrado. Contar con experiencia profesional de mínimo 24 meses que comienzan desde la obtención del título universitario.

¿Qué programas cubren las becas?

Los programas que aplican para recibir el 100% del valor de la matrícula son los siguientes:

Maestría en Administración de negocios con énfasis en Emprendimiento

Maestría en Administración de negocios con concentración en Transformación digital y Desarrollo de negocios

Maestría en Educación Virtual con Concentración en Liderazgo y Sostenibilidad

Maestría en Ingeniería de Software.

Asimismo, hay otros asociados, entre otros, a Ciencias de la Educación Virtual y Administración de Negocios a los que los estudiantes pueden aspirar con la posibilidad de recibir el 70% sobre el valor de la matrícula.

¿Qué documentos se necesitan para la postulación?

Para aspirar a cualquiera de estas líneas de crédito, el interesado debe presentar los siguientes documentos:

Carta de admisión definitiva

Título universitario de pregrado

Certificado de notas de pregrado

Certificado de experiencia profesional

Cédula de ciudadanía

Certificados de condiciones socioeconómicas.

Los documentos presentados por el estudiante deben ser cargados en formato pdf. Además, el Icetex tendrá en cuenta los siguientes criterios de preselección para definir a los beneficiarios.

Experiencia profesional acumulada al momento de aplicar al programa.

Promedio académico del pregrado.

Factor socioeconómico.

Por otra parte, quienes demuestren un buen nivel de inglés o si son reconocidos como víctimas del conflicto armado podrán sumar un puntaje adicional para aspirar a una de las becas disponibles. Los interesados tienen plazo para inscribirse hasta las 5:00 de la tarde del 15 de septiembre.

Los estudios se llevarán a cabo entre octubre de 2025 y marzo de 2027. Al finalizar su formación, los estudiantes recibirán su maestría con licencia de la CIE (Commission for Independent Education), lo que representa un valor añadido para quienes busquen proyección internacional.