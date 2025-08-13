Saber 11: ¿Cuál es el puntaje mínimo que se necesita para entrar a la universidad?

El pasado 10 de agosto se celebraron las pruebas Saber 11 en gran parte de Colombia. Más allá de servir como requisito para alcanzar el título de bachiller, esto también se convierte en un incentivo para que muchos estudiantes tengan la oportunidad de ingresar a la universidad a partir de su puntaje global.

Según cifras compartidas por el Icfes, más de 641.000 alumnos procedentes de 561 municipios del país fueron citados para presentar esta prueba. La única excepción fue en algunas zonas de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Nariño, pues la situación de orden público obligó a reprogramar la misma para el próximo 31 de agosto.

Como es habitual, el Saber 11 consta de dos sesiones con una duración de cuatro horas y 30 minutos. La primera se lleva a cabo en la mañana y la segunda en la tarde. En ella, se evalúan las competencias de los estudiantes en cinco campos específicos del conocimiento. Estos son:

Lectura crítica

Matemáticas

Ciencias sociales y ciudadanas

Ciencias naturales

Inglés

Estos componentes manejan una serie de preguntas de selección múltiple donde el alumno deberá escoger la opción que mejor considere a partir del planteamiento formulado.

¿Qué puntaje Icfes se necesita para estudiar en una universidad?

El puntaje Icfes es fundamental para definir a qué carrera pueden aspirar los bachilleres en Colombia, ya que este es uno de los requisitos que piden las universidades para que estos estudien un programa de educación superior.

Al respecto, el portal Univérsate indica que si un estudiante logra obtener un total de 300 puntos en la prueba Saber 11, este se considera un buen puntaje teniendo en cuenta que el promedio es de 250 a nivel nacional, lo que le permite aspirar a mejores oportunidades de educación superior.

Por otra parte, hay varias carreras universitarias que solicitan un puntaje mínimo en este examen para que el aspirante pueda ser admitido en una institución. Estos son:

Medicina: 390 - 480

390 - 480 Ingeniería: 300 - 420

300 - 420 Derecho: 280 - 380

280 - 380 Administración: 270 - 370

270 - 370 Psicología: 260 - 360

260 - 360 Comunicación: 260 - 350

260 - 350 Educación: 240 - 340

240 - 340 Artes: 230 - 330

Si bien el puntaje Saber 11 es un requisito esencial para todo aquel que aspire a estudiar una carrera profesional, hay otros que pide cada universidad como parte del proceso de inscripción; por lo tanto, es importante consultar cuáles son, así como las diferentes opciones de financiación para pagar la orden de matrícula correspondiente.

¿Cuándo se publicarán los resultados de la prueba Saber 11 2025?

De acuerdo al cronograma presentado por el Icfes, los resultados de la prueba Saber 11 para el calendario A se publicarán el viernes 17 de octubre. Para ello, los estudiantes podrán ingresar a la página web de la entidad para realizar la respectiva consulta indicando sus datos personales y su número de registro.

En caso de no tener a la mano el número de registro, lo podrá consultar desde el sistema Prisma que maneja el Icfes. Allí se le solicitará el tipo y número de documento del estudiante, así como su fecha de nacimiento.