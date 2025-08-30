Petro da nuevo anuncio de Colombia Mayor: aumenta el monto para adultos sin pensión ¿desde cuándo?

Durante el evento Dignidad Mayor, ¡Rumbo al Pilar Solidario!, que se llevó a cabo este viernes 29 de agosto, en Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro confirmó la puesta en marcha de ‘Pilar Solidario’, un programa social que 2026 beneficiará más de 3 millones de personas mayores en situación de pobreza extrema y sin pensión.

“Venimos aquí, a decirle a cada anciano y a cada anciana de Bucaramanga, de Santander, de Colombia toda, y hasta aspiramos que algunos que se tuvieron que ir al exterior —viven y los tratan mal allá—, puedan tener un bono pensional con el cual se pueda comprar una comida, un desayuno caliente todos los días, no una limosna”.

En su discurso, el mandatario anunció oficialmente el incremento en el monto y la cobertura de Colombia Mayor que administra el Departamento de Prosperidad Social (DPS) que actualmente atienda a 1,7 millones de personas mayores: 1,2 millones reciben 80.000 pesos, y más de 500.000 adultos reciben 225.000 pesos.

Con el nuevo ‘Pilar Solidario’, la convocatoria se abrirá para que 1,4 adultos puedan acceder a la renta básica mensual de $230.000.

¿Desde cuándo pagarán el Pilar Solidario?

Petro expresó su alegría al informar que, a partir del 1 de octubre de 2025, las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 recibirán un bono pensional que aumentará de 80.000 a 230.000 pesos.

“Lo que hoy hacemos con el aumento de la cobertura y monto de Colombia Mayor me llena de absoluta alegría y orgullo. Yo voy a morir feliz un día porque recordaré estos momentos de la felicidad que me daba sentirme entre multitudes, y poder ir construyendo las páginas de una historia que no sonará a genocidio, a masacre, a guerras convocadas para que los colombianos se maten entre sí”: expresó.

En ese sentido, el presidente ordenó que desde hoy todo adulto mayor que no tenga pensión, se inscriba en las listas para que “el DPS empiece a entregar el bono pensional”, primero en Santander y luego en todo el territorio nacional.

Requisitos del Pilar Solidario

Este beneficio está dirigido a hombres y mujeres en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, que no cuentan con pensión o renta básica. y cumplan con los siguientes requisitos:

Hombres a partir de los 65 años y mujeres desde los 60 años.

Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, que no tengan pensión.

Campesinos.

Indígenas, raizales, negros, afrocolombianos y rom.

Cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos.

Las inscripciones estarán disponibles en todo el país, para quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar este proceso. Desde el DPS informaron que la entidad se está preparando para identificar los adultos mayores que se beneficiarán del ‘Pilar Solidario’, destinado a brindar apoyo a aquellos que, tras una vida de trabajo y contribución al país, no cuentan con una pensión.

El proceso de identificación e inscripción se realizará a través de una búsqueda activa liderada por Prosperidad Social, en colaboración con las alcaldías municipales y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Los equipos se desplazarán a zonas rurales y remotas para identificar, registrar y recopilar información relevante sobre las condiciones de vida de los adultos mayores.