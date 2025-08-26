Barranquilla

Adelantan pago del subsidio de Adulto Mayor en Barranquilla: conozca el pico y cédula

A partir de este martes 26 de agosto y hasta el próximo 13 de septiembre, 5.067 adultos mayores del Distrito podrán cobrar el beneficio.

Imágenes de referencia. Foto: Getty Images

La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que adelantó el pago del Subsidio Distrital de Adulto Mayor.

Es decir, a partir de este martes 26 de agosto y hasta el próximo 13 de septiembre, 5.067 adultos mayores del Distrito podrán cobrar por adelantado el cuarto pago 2025 del Subsidio Distrital correspondiente al bimestre julio - agosto en los 92 puntos de Efecty habilitados en Barranquilla. El valor total de la nómina es de $836.480.000

Los beneficiarios podrán acercarse a cualquier Efecty, a partir del martes 26 de agosto desde las 9:00 a.m., y desde el miércoles 27 de agosto hasta el 13 de septiembre de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., presentando en físico su documento de identidad teniendo en cuenta los últimos dígitos de la cédula según el siguiente cronograma.

Fechas pagos julio - agosto 2025

Ciclo de pagos Pico y cédula

26-ago 1, 2, 3

27-ago 4, 5, 6

28-ago 7, 8, 9, 0

29-ago 1, 2, 3

30-ago 4, 5, 6

1-sept 7, 8, 9, 0

2-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

3-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

4-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

5-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

6-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

8-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

9-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

10-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

11-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

12-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

13-sept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

Recomendaciones

Se les recomienda a los adultos mayores beneficiarios que en la ventanilla de pago de Efecty especifiquen el número de proyecto de pago 112478 Pagos Barranquilla, y así evitar confusiones con otros programas de subsidio que se realizan a través de Efecty.

¿Dónde puede consultar?

Enlace de consulta si tiene pago: https://appbaq.barranquilla.gov.co:9494/Adulto_Mayor/Con_100.jsp

Los puntos de pago pueden ser consultados en el enlace: https://www.barranquilla.gov.co/puntos-de-pago-efecty-subsidio-distrital

Cualquier información adicional que requieran se pueden comunicar a la línea 6053399421. También al correo institucional auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co o acercarse a cualquiera de los puntos de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Barranquilla:

Alcaldía Distrital de Barranquilla, en el Paseo Bolívar, local contiguo, calle 34 43- 31.

Alcaldía Metropolitana, calle 49 N° 8A sur - 15, barrio Las Cayenas.

Alcaldía Suroccidente, carrera 21B N° 63 - 06, barrio Los Andes.

