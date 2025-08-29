Pilar Solidario 2025: monto máximo y lista de requisitos para aplicar al subsidio del gobierno

El Pilar Solidario es un beneficio económico que se encarga de garantizar una cuota mensual para aquellas personas mayores que se encuentran en condiciones de pobreza extrema.

Este programa será reemplazado progresivamente por Colombia Mayor, otro subsidio que ha sido impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. Según la página oficial de Prosperidad Social, este cambio, no traerá afectaciones a los antiguos beneficiarios que están en el Pilar Social.

El objetivo principal a largo plazo de este subsidio es garantizar una vejez digna. Recuerde que solo aquellos que cumplan con la documentación y requerimientos, podrá aplicar.

Requisitos para aplicar al Pilar Solidario 2025

Si usted hacia parte de Colombia Mayor, es perteneciente al Pilar no se preocupe, el cambio al nuevo subsidio no alterará los beneficios con los que se afilió en un inicio.

Los requisitos que le pueden llegar a solicitar varían dependiendo de:

Si usted es hombre, tenga en cuenta que, con la renta básica solidaria recibirá un monto máximo de $280.000 si cumple con los siguientes requisitos:

Ser Colombiana

Condición es de vulnerabilidad o pobreza extrema.

Si es tiene o es mayor de 65 años.

Si tiene más de 55 años y tiene alguna discapacidad del 50% que le impida laboral.

No debe contar con alguna otra ayuda económica.

No recibir pensión.

Si es campesino.

Si pertenece a algún grupo étnico.

Cuidador de personas que cuide a personas con alguna discapacidad y no cuente con ingresos.

Si es mujer, el monto sigue siendo el mismo ($280.000), sien embargo los requisitos que debe tener son los siguientes:

Ser Colombiana

Condición es de vulnerabilidad o pobreza extrema.

Si es tiene o es mayor de 60 años.

Si tiene más de 50 años y tiene alguna discapacidad del 50% que le impida laboral.

No debe contar con alguna otra ayuda económica.

No recibir pensión.

Si es campesina.

Si pertenece a algún grupo étnico.

Cuidador de personas que cuide a personas con alguna discapacidad y no cuente con ingresos.

Así puede perder el subsidio del Pilar Solidario

Las causales por las que puede perder este beneficio y dejar de recibir el monto son:

Si el titular fallece.

Si se detecta fraude o falsedad en la información.

Si el beneficiario decide retirarse voluntariamente.

No corrigen las causas de suspensión en seis meses.

¿Qué documentación necesita presentar para el Pilar Solidario?

Las inscripciones a este programa son totalmente gratuitas y sin intermediarios. En la página de Prosperidad Social explican que, este beneficio es otorgado por el Gobierno de forma directa a quienes cumplan con los requisitos establecidos, puede consular mayor información aquí.

Recuerde que este programa está pensado para reducir la pobreza en el país en las distintas regiones de Colombia en pro de toda la población, pues este programa es incluyente.

