Alerta por feminicidios en Santander: ya son 12 casos en lo que va del 2025

Las alarmas están encendidas en los colectivos femeninos de Santander por las 12 muertes de mujeres que a la fecha se han reportado en el departamento, una cifra que según estos grupos que trabajan por los derechos de las mujeres y la equidad de género, es considerada “escalofriante”.

Nayibe Fuentes, coordinadora de Mujer y Futuro en Santander, dijo que se declaran en emergencia regional por los asesinatos de mujeres que se han presentando en 2025.

“Nos declaramos nuevamente en emergencia regional por violencia machista. Los feminicidios no dan tregua en este territorio. En este momento tenemos el conteo de 12 casos de feminicidios. Para nosotras este es un número escalofriante, es un número que nos invita nuevamente a hacer un llamado de acción a las entidades para que redoblen sus esfuerzos ante las demandas y ante las necesidades de las mujeres en los territorios”, señaló.

Nayibe Fuentes agregó que a pesar de las campañas y rutas de atención para las víctimas de violencia de género existentes, las mujeres siguen siendo muy vulnerables a malos tratos, violencias o feminicidios y resaltó que no son las únicas víctimas, sino también todo su entorno debe ser atendido.

“Como lo hemos repetido en distintos escenarios, no es solamente la mujer la que pierde la vida, sino es también su familia la que queda desamparada, sus hijos que quedan en orfandad”, comentó.

Desde este colectivo, piden a las autoridades reforzar el apoyo institucional a las mujeres que denuncian intimidaciones o maltratos para evitar que más mujeres sigan siendo asesinadas.