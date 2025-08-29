Asilos de Bucaramanga en crisis: 16 meses sin recibir subsidio de Colombia Mayor

Bucaramanga

La Asociación Santanderena de Centros de Bienestar del Adulto Mayor, denunció que desde hace 16 meses los ancianos que albergan este tipo de instituciones no reciben el auxilio de 80 mil pesos correspondientes al programa de Colombia Mayor, de Prosperidad Social, esta situación ha hecho que estos centros o fundaciones hayan encendido la alerta y confirmen que se encuentren en crisis.

Albeiro Vargas, director de la Fundación Ángeles Custodios, asegura que la población mayor que vive en las instituciones necesitan este subsidio, es un derecho y no es una problemática que se esté presentando en Santander sino en todo el país.

"Este subsidio tiene dos modalidades, una que se llama la directa, que son para los adultos mayores que viven en sus casas con sus familias y van al banco mes a mes y cobran este bono. La otra modalidad se llama la indirecta, que es un convenio que hace el gobierno con las instituciones y aportan ese valor para parte del sostenimiento de los abuelitos. No nos han cancelado estos recursos, ya hemos puesto denuncias".

En paralelo, durante la visita de hoy del presidente Gustavo Petro, Prosperidad Social, anunció que a partir de octubre el subsidio para los beneficiarios de Colombia Mayor pasará de $80.000 a $230.000 mensuales, y que se ampliará la cobertura del programa.

Sin embargo, los directores de los centros de bienestar manifestaron que, antes de hablar de incrementos, el Gobierno debe ponerse al día con los pagos atrasados.