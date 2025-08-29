“No se fugó”: Icbf aclaró caso de menor vinculado al atentado contra Miguel Uribe

Bucaramanga

A su paso por la capital santandereana la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres Cárdenas, reiteró que no hubo fuga del segundo menor relacionado con la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Según explicó el joven de 17 años acudió por cuenta propia a la Fiscalía y a la policía para aportar información sobre el hecho, y al no tener acudiente fue remitido a un centro de protección del Icbf.

“La Fiscalía recogió la información que tenía que recoger y como no tenía ningún adulto respondiente, él tiene 17 años y no había ningún adulto, llamó a Bienestar Familiar para que pudiera acogerlo”.

El menor pasó una noche en la institución mientras se intentaba ubicar a su familia, pero al no lograrse contacto decidió retirarse por voluntad propia.

“No cometió una evasión por fuga, sino que no quiso seguir con el proceso de protección”, aclaró Cáceres Cárdenas.

Conforme al caso con este menor no había medida restrictiva que lo obligara a permanecer en el centro, pese a que el joven prometió entregar datos clave sobre los presuntos responsables del homicidio.

Por otro lado recientemente un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes sancionó con 7 años de privación de la libertad al menor de 15 años que disparó y causó la muerte del precandidato presidencial.

El joven ya había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas durante la acusación de la Fiscalía.

Debido a que el proceso judicial en su contra ya había avanzado a la etapa de acusación por estos delitos, las leyes del juzgamiento de menores impidieron que se le adicionara el delito de homicidio agravado.

Se trata de un principio conocido como congruencia estricta, que busca proteger los derechos del menor.

La sanción fue impuesta en primera instancia, y la defensa del menor apeló la decisión.