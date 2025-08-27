Feria de empleo RegioTram en Cundinamarca: más de 300 vacantes en Funza,Mosquera,Facatativá y Madrid

800 vacantes en la Mega Feria de Empleo Plaza Lourdes en Bogotá ¿Cuándo es y cómo aplicar? Foto de Getty Images / Xavier Lorenzo

Con el objetivo de fortalecer la economía local y vincular mano de obra de la región al proyecto del RegioTram de Occidente, la Gobernación de Cundinamarca, las alcaldías municipales y el operador CFRO (Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S.) realizarán una nueva feria de empleo.

“Esta convocatoria busca que los habitantes de la Sabana Occidente tengan prioridad en las contrataciones del proyecto ferroviario más importante de la región”, señalaron desde la Gobernación.

¿Dónde y cuándo será la feria?

La jornada se llevará a cabo en diferentes municipios con los siguientes horarios:

Funza: Parque Principal - 26 de agosto - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Parque Principal - 26 de agosto - 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Mosquera: Parque Cultural - 27 de agosto - 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Parque Cultural - 27 de agosto - 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Facatativá: Secretaría de Desarrollo Económico (antigua estación férrea) - 28 de agosto - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Secretaría de Desarrollo Económico (antigua estación férrea) - 28 de agosto - 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Madrid: Sede La Herrera, Calle 5 No. 4-74 - 29 de agosto - 9:00 a.m. a 12:00 m.

Los interesados deberán asistir con su hoja de vida para conocer las vacantes disponibles y postularse directamente.

Oferta de empleo

La feria ofrece 334 oportunidades distribuidas en tres categorías:

1. Vacantes de obra:

Oficiales y ayudantes de obra civil

Maquinistas y operadores de maquinaria pesada

Conductores de volqueta y mixer

Topógrafos de campo

Inspectores de seguridad y salud en obra

2. Vacantes administrativas:

Auxiliares administrativos y contables

Asistente de recursos humanos

Coordinador logístico/almacén

3. Vacantes profesionales:

Abogado junior para apoyo contractual

Proyección laboral

En la primera feria realizada en la Gobernación de Cundinamarca se ofertaron 400 vacantes y se recibieron 2.471 hojas de vida, reflejando el gran interés ciudadano.

Con esta segunda convocatoria, las autoridades proyectan alcanzar cerca de 1.000 empleos antes de finalizar 2025, priorizando a la población de la Sabana Occidente.