Feria de empleo RegioTram en Cundinamarca: más de 300 vacantes en Funza,Mosquera,Facatativá y Madrid
Con el objetivo de fortalecer la economía local y vincular mano de obra de la región al proyecto del RegioTram de Occidente, la Gobernación de Cundinamarca, las alcaldías municipales y el operador CFRO (Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S.) realizarán una nueva feria de empleo.
“Esta convocatoria busca que los habitantes de la Sabana Occidente tengan prioridad en las contrataciones del proyecto ferroviario más importante de la región”, señalaron desde la Gobernación.
¿Dónde y cuándo será la feria?
La jornada se llevará a cabo en diferentes municipios con los siguientes horarios:
- Funza: Parque Principal - 26 de agosto - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Mosquera: Parque Cultural - 27 de agosto - 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Facatativá: Secretaría de Desarrollo Económico (antigua estación férrea) - 28 de agosto - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Madrid: Sede La Herrera, Calle 5 No. 4-74 - 29 de agosto - 9:00 a.m. a 12:00 m.
Los interesados deberán asistir con su hoja de vida para conocer las vacantes disponibles y postularse directamente.
Oferta de empleo
La feria ofrece 334 oportunidades distribuidas en tres categorías:
1. Vacantes de obra:
- Oficiales y ayudantes de obra civil
- Maquinistas y operadores de maquinaria pesada
- Conductores de volqueta y mixer
- Topógrafos de campo
- Inspectores de seguridad y salud en obra
2. Vacantes administrativas:
- Auxiliares administrativos y contables
- Asistente de recursos humanos
- Coordinador logístico/almacén
3. Vacantes profesionales:
- Abogado junior para apoyo contractual
Proyección laboral
En la primera feria realizada en la Gobernación de Cundinamarca se ofertaron 400 vacantes y se recibieron 2.471 hojas de vida, reflejando el gran interés ciudadano.
Con esta segunda convocatoria, las autoridades proyectan alcanzar cerca de 1.000 empleos antes de finalizar 2025, priorizando a la población de la Sabana Occidente.